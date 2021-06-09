قائمة الأطعمة المفضلة لكل برج في الصيف

لكل برج خصائصه التي تميزه، أشياء يفضلها عن غيره، وخاصة الطعام الذى يمنحنا الطاقة لكي نستمر في الحياة، وتوضح خبيرة الأبراج ندى عادل، الأكلات المفضلة لدى كل برج خاصة في فصل الصيف.

الحمل

مواليد الحمل يفضلون تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون والبروتينات، فهم لا يفضلون تناول الطعام داخل المنزل، ولا يفضلون الخضروات.

الثور

يفضل برج الثور الأطعمة الغنية بالملح، يحب أيضا تناول النشويات مثل المكرونة والأرز والبطاطس، وأيضا تناول اللحوم الحمراء .

الجوزاء

يفضل برج الجوزاء تناول لحوم الطيور بمختلف أشكالها، ولا يحب اللحوم الحمراء، مهووسين بالرشاقة، فهم حريصون علي الحفاظ على أوزانهم وعدم الإكثار من الطعام.

السرطان

يفضل مواليد برج السرطان الأطعمة البحرية، مثل الأسماك بمختلف أنواعها ويفضلون السي فود بشكل كبير، ويفضلون أيضا تناول اللحوم البيضاء مثل الفراخ المشوية أو المقلية.

الأسد

يعشق برج الأسد تناول الكفتة والطرب والشاورما، ولا يفضل تناول الخضراوات، فهو ليس نباتيا في طبيعة الأكلات المفضله لديه.

العذراء

يحب مواليد برج العذراء تناول الأطعمة التي تحتوي علي الفسفور والماغنيسوم وتشمل الأسماك بكافة أنواعها، أكلات التي تحتوي علي بقوليات مثل اللوبيا والفاصوليا الخضراء، ويفضل الكثير منهم الفراخ.

الميزان

يميل مواليد برج الميزان تناول الخضار، النشويات مثل المكرونة والأرز والبطاطس بالاضافة إلي اللحوم الحمراء.

العقرب

مواليد برج العقرب يحب تناول الوجبات المنزلية، الأكلات السريعة في التحضير، وليسوا من هواة بذل مجهود كبير في إعداد الطعام.

القوس

يتناول مواليد برج القوس وجبات متنوعة وسريعة، خاصة الوجبات المعدة خارج المنزل بالإضافة إلي أنهم يفضلون تناول اللحوم الحمراء والبقوليات.

الجدي

يميل مواليد برج الجدي، لتناول الوجبات المنزلية ، لا يفضلون تناول الطعام خارج المنزل، ويحبون الأطعمة الدسمة التي تحتوي علي البقوليات والنشويات ويحبون أيضا تناول المكسرات بين الوجبات.

الدلو

يعشق برج الدلو لحوم الطيور بكل أنواعها،الوجبات السريعة مثل الشاورما والهامبورجر والبطاطس المقلية، ولا يحبون تناول الخضروات.

الحوت

مواليد برج الحوت يحبون تناول الأسماك ، بالاضافة إلي منتجات الألبان، ويفضل الكثير منهم اللحوم البيضاء مثل الفراخ، ولا يحبون تناول الطعام خارج المنزل.