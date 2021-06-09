الأربعاء 09 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خروج عجلتى قطار عن القضبان فى محطة بنها

محطة قطار
محطة قطار

شهدت محطة بنها خروج عجلتين من عربة أحد القطار الروسي «أسوان- الإسكندرية» رقم 163 داخل المحطة، مما تسب في تعطل جزئي للحركة، حيث تم رفعهما على الفور بواسطة ونش الإنقاذ دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتمَّ فتح السكة أمام القطارات دون تأخيرات لوقت طويل أو تعطل كامل لحركة الوجه البحري للقطارات.

حادث قطار بنها

وتبين أنَّ السبب وراء الحادث خروج القطار عن التحويلة على الخط الطوالي، وشكّلت هيئة السكة الحديد لجنة للوقوف على أسبابه.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من شرطة النجدة بخروج عجلتين من القطار المتجه إلى الإسكندرية بمحطة قطارات مدينة بنها.

ونش إنقاذ لإعادة حركة القطارات في بنها

على الفور انتقل اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي وقيادات السكة الحديد، وتبيّن خروج عجلتين من إحدى عربات القطار 163 «أسوان- الإسكندرية» أثناء دخوله محطة بنها حيث تم الدفع بونش إنقاذ وإعادتهما لمكانهما مما تسبب في تعطل جزئي للحركة دون خسائر بشرية أو إصابات، حيث تم إعادة مسير القطارات من جديد وفتح سكة الخط البحري عقب ذلك ليواصل القطار مسيره ورحلته بعد أن تسبب الحادث في حالة من التكدس وبعض التأخيرات داخل المحطة بسبب تأخر بعض القطارات وتكدس ركاب القطار لحين إصلاحه.

وقال مصدر بالسكة الحديد إنَّ السبب وراء الحادث هو خروج القطار عن التحويلة على الخط الطوالي.

وأضاف أنه حدث انزلاق لعربتين من القطار الروسي دون إصابات بين الركاب خلال دخول القطار المحطة.

القليوبية قطار أسوان السكة الحديد القطارات محطة هيئة السكة الحديد

الأكثر قراءة

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

كارتيرون يزف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن «ساسي»

السيطرة على حريق داخل مركز للفرز والتعبئة بالطريق الصحراوى بالبحيرة

خروج عجلتى قطار عن القضبان فى محطة بنها

بدء امتحان مادة الهندسة لطلاب «إعدادية الجيزة»

«الهجرة» ترسل قائمة الطلبة المصريين لـ«التعليم» لمخاطبة السفارة الكويتية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

قوة الأدب

منى رجب

مناقشة دولية فى القاهرة تفتح آفاقًا أمام الصناعة والاستثمار

د.مينا بديع عبدالملك

قصة أُبوة رائعة

ثروت الخرباوي

قولًا واحدًا: لا نسخ فى القرآن

ماجد حبته

نكسة أمريكية إلكترونية جديدة

د. منى حلمى

لو من 18 سنة باعلِّم كلاب كان زمانى بقيت من الأعيان

مؤمن المحمدي

لا مفر

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مصـر السيسى.. وحصاد السنوات السبع السمان!

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سكان بلدة فلسطينية ينظمون احتجاجات لمنع المستوطنين من الاستيلاء على أرضهم

الأحد.. البرلمان الإسرائيلي يصوت على منح الثقة لحكومة من دون نتانياهو

مسئول أممي يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لبذل الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار