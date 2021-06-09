خروج عجلتى قطار عن القضبان فى محطة بنها

شهدت محطة بنها خروج عجلتين من عربة أحد القطار الروسي «أسوان- الإسكندرية» رقم 163 داخل المحطة، مما تسب في تعطل جزئي للحركة، حيث تم رفعهما على الفور بواسطة ونش الإنقاذ دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتمَّ فتح السكة أمام القطارات دون تأخيرات لوقت طويل أو تعطل كامل لحركة الوجه البحري للقطارات.

حادث قطار بنها

وتبين أنَّ السبب وراء الحادث خروج القطار عن التحويلة على الخط الطوالي، وشكّلت هيئة السكة الحديد لجنة للوقوف على أسبابه.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من شرطة النجدة بخروج عجلتين من القطار المتجه إلى الإسكندرية بمحطة قطارات مدينة بنها.

ونش إنقاذ لإعادة حركة القطارات في بنها

على الفور انتقل اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي وقيادات السكة الحديد، وتبيّن خروج عجلتين من إحدى عربات القطار 163 «أسوان- الإسكندرية» أثناء دخوله محطة بنها حيث تم الدفع بونش إنقاذ وإعادتهما لمكانهما مما تسبب في تعطل جزئي للحركة دون خسائر بشرية أو إصابات، حيث تم إعادة مسير القطارات من جديد وفتح سكة الخط البحري عقب ذلك ليواصل القطار مسيره ورحلته بعد أن تسبب الحادث في حالة من التكدس وبعض التأخيرات داخل المحطة بسبب تأخر بعض القطارات وتكدس ركاب القطار لحين إصلاحه.

وقال مصدر بالسكة الحديد إنَّ السبب وراء الحادث هو خروج القطار عن التحويلة على الخط الطوالي.

وأضاف أنه حدث انزلاق لعربتين من القطار الروسي دون إصابات بين الركاب خلال دخول القطار المحطة.