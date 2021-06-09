خلال أيام.. «فايزر» تطلق لقاح كورونا للأطفال دون 12 عاما

أعلنت شركة فايزر أنها بصدد توسيع نطاق اختبار لقاحها المضاد لكوفيد- 19 على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.

وبعد دراسة الخطوة الأولى على عدد من الأطفال الصغار لاختبار الجرعات، أصبحت فايزر مستعدة لتسجيل حوالي 4500 متطوع في أكثر من 90 موقعًا بالولايات المتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا.

اللقاح الذي صنعته الشركة وشريكتها الألمانية بيونتك مرخص بالفعل للاستخدام في حالات الطوارئ لأي شخص يبلغ من العمر 12 عامًا أو أكثر في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحسب موقع “ providence” .

وبدأ تسجيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا هذا الأسبوع لتلقي لقاح فايزر، وسيحصل هؤلاء على جرعتين من اللقاح تبلغ كل منهما 10 ميلي جرام، أي ثلث جرعة المراهقين والبالغين.

وسيبدأ تسجيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر في غضون أسابيع قليلة باستخدام جرعة أقل، تبلغ 3 ميلي جرام .

الأعراض الجانبية للقاحات

جميع اللقاحات التي تم الاعلان عنها آمنة، فعالة، ولكنها تشمل بعض الأعراض الجانبية تتمثل في:

ارتفاع درجة الحرارة.

الصداع واحمرار موضع التطعيم.

الغثيان.

أعراض لقاح استرازنيكا

التعرق.

حكة.

ارتفاع في درجة الحرارة.

احمرار موضع التطعيم.

صداع على مدار يومين.

أعراض لقاح سينوفارم

ارتفاع درجة الحرارة.

احمرار موضع التطعيم.

قيء.

أعراض كورونا لدى الأطفال:

سيلان الأنف.

ارتفاع فى درجة الحرارة.

الإسهال.

الصداع.

طفج جلدي.

فقدان حاستى الشم والتذوق.

ألم فى البطن.

القئ أو الغثيان.

التهاب في الحلق.

التهاب العين.

يجب اتباع الإجراءات الاحترازية للأطفال، ومنها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والحرص على فرك اليد بالكحول في حال لمس أي أسطح.