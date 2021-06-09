الأربعاء 09 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. مصر للطيران تسيير 52 رحلة لنقل 4148 راكبا

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير مصر للطيران اليوم الأربعاء، ٥٢ رحلة جوية بمعدل ٣٧ رحلة دولية، و٥ رحلات شحن جوى، تنقل ٤١٤٨ راكبا.

وتتجه الرحلات الدولية إلى كل من بغداد، أكرا، الدوحه، لندن، باريس، روما، دبي، إسطنبول، امستردام، موسكو، أبوظبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، أديس أبابا، واشنطن.

وتسير الشركة الرحلات الداخلية إلى  كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم.

 

شروط السفر إلى مصر

 

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل “PCR” بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من “اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت”، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل “PCR” سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

 

عودة الطيران بين المدن الليبية والقاهرة

 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا عن توجيه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيران القادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات موسعة تم عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

كما أعلنت  الشركة الوطنية مصر للطيران، مؤخرا عن بدء تشغيل رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة ومدينة “دوسلدورف” الألمانيةاعتبارًامن 2 يوليو 2021.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية.

مصر للطيران تسيير اليوم رحلة دولية ومحلية لنقل ٤١٤٨ راكب

الأكثر قراءة

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

كارتيرون يزف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن «ساسي»

السيطرة على حريق داخل مركز للفرز والتعبئة بالطريق الصحراوى بالبحيرة

خروج عجلتى قطار عن القضبان فى محطة بنها

بدء امتحان مادة الهندسة لطلاب «إعدادية الجيزة»

«الهجرة» ترسل قائمة الطلبة المصريين لـ«التعليم» لمخاطبة السفارة الكويتية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

قوة الأدب

منى رجب

مناقشة دولية فى القاهرة تفتح آفاقًا أمام الصناعة والاستثمار

د.مينا بديع عبدالملك

قصة أُبوة رائعة

ثروت الخرباوي

قولًا واحدًا: لا نسخ فى القرآن

ماجد حبته

نكسة أمريكية إلكترونية جديدة

د. منى حلمى

لو من 18 سنة باعلِّم كلاب كان زمانى بقيت من الأعيان

مؤمن المحمدي

لا مفر

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مصـر السيسى.. وحصاد السنوات السبع السمان!

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سكان بلدة فلسطينية ينظمون احتجاجات لمنع المستوطنين من الاستيلاء على أرضهم

الأحد.. البرلمان الإسرائيلي يصوت على منح الثقة لحكومة من دون نتانياهو

مسئول أممي يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لبذل الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار