«الهجرة» ترسل قائمة الطلبة المصريين لـ«التعليم» لمخاطبة السفارة الكويتية

لإيجاد آلية لإجراء الامتحانات الخاصة بهم

أرسلت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، إلى وزارة التربية والتعليم قائمة ببيانات الطلبة المصريين المسجلين في الثانوية الكويتية والمتواجدين بمصر حاليًا، للبدء في مخاطبة سفارة الكويت بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار العلاقات الثنائية الوطيدة بين الدولتين لإيجاد آلية لإجراء الامتحانات الخاصة بهم وفقًا لما يمكن تنفيذه بناء على التواصل مع وزارة التربية بدولة الكويت، حرصًا من الدولة المصرية على إتمام أبناءها بالخارج العام الدراسي الحالي، وفي إطار استمرار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إيجاد آلية لإجراء امتحانات للطلبة المصريين الدارسين بالخارج، والمتواجدين بمصر حاليًا، نظرًا لعدم قدرتهم العودة للبلاد المقيمين فيها، بسبب تعطل حركة الطيران كإجراء احترازي في عدد من الدول.

وفي الإطار ذاته، أعلنت وزارتا الهجرة والتربية والتعليم عن البريد الإلكتروني الخاص بالمسجلين المصريين من الخارج في التعليم المصري، والذي من خلاله يستطيع أي طالب مصري بالخارج إرسال موقفه من إجراء الامتحان، حتى تتمكن وزارة التربية والتعليم من التواصل معهم وحل مشكلة امتحاناتهم، وذلك من خلال اللينك [email protected]

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد تباحثا حول إمكانية إجراء امتحانات للطلبة المصريين الذين يدرسون بالكويت، ويتواجدون بمصر حاليًا نظرًا لعدم قدرتهم على العودة خلال تلك الفترة بسبب إجراءات الغلق التي تطبقها دولة الكويت الشقيقة.

وكان قد استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس الثلاثاء للتباحث حول إمكانية إجراء امتحانات للطلبة المصريين الذين يدرسون بالكويت، ويتواجدون بمصر حاليا نظرا لعدم قدرتهم على العودة خلال تلك الفترة بسبب إجراءات الغلق التي تطبقها دولة الكويت الشقيقة.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة حرص الدولة المصرية على مصلحة الطلبة المصريين الدارسين بالخارج، وتسلك كافة الطرق في التعاون مع كافة الجهات المعنية في سبيل إتمام العام الدراسي لهم، من خلال إجراء امتحانات للطلبة المصريين الدارسين بالخارج والمتواجدين بمصر خلال هذه الفترة، وغير القادر منهم العودة للدولة المتواجد بها في الخارج.

وصرحت وزيرة الهجرة أن عددا من الطلبة المصريين بالكويت قد عادوا برفقة أسرهم إلى مصر خلال الفترة الماضية، لكنهم غير قادرين على العودة للكويت خلال الفترة الحالية لإجراء الامتحانات الخاصة بهم، نتيجة لتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية من بينها غلق الخطوط الجوية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الطلبة الموجودين بمصر حاليا وغير قادرين العودة للكويت، ينقسمون لشريحتين الأولى منهم ضمن الطلبة المصريين بالخارج الدارسين بالنظام المصري، بينما الشريحة الأخرى فتضم الطلبة المصريين الدارسين بنظام التعليم الكويتي، وهو ما يتطلب العمل على إجراء امتحانات لكل فئة على حدة وفق متطلباتها ووفق التنسيقات المشتركة مع دولة الكويت الشقيقة.