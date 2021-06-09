الذهب يبحث عن اتجاه قبل اجتماع« المركزي الأوروبي» وبيانات أمريكية

تحرك الذهب داخل نطاق ضيق خلال التعاملات اليوم الأربعاء، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من البيانات عن التضخم الأمريكي ومؤشرات بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي، فيما قدمت عائدات سندات الخزانة الأضعف بعض الدعم للمعدن الأصفر.



وتحوم عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام قرب أقل مستوى في أكثر من شهر بينما استقر مؤشر الدولار.



وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1893.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش، وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1896.60 دولار.



وغدا الخميس، يتابع المتعاملون عن كثب اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لمعرفة توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال السياسة النقدية.

ويجتمع مجلس الاحتياطي الأمريكي الأسبوع المقبل.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 27.64 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2803.13 دولار بينما هبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1160.08 دولار.

وفي سياق متصل، انخفض الذهب أمس الثلاثاء مع صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون بحذر بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتقييم ضغوط التضخم وموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تجاه السياسة النقدية.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1896.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش، بينما استقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1899.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3% إلى 27.78 دولار للأوقية، وكسب البلاديوم 0.2% إلى 2838.28 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.5% إلى 1167.18 دولار.