توجيهات السيسى تتصدر الصحف.. تنفيذ مشروع تلال الفسطاط والتوسع فى مراكز لقاحات كورونا

تصدرت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في مراكز لقاحات "كورونا" على مستوى الجمهورية، وتقديم الدعم اللازم للتوسع في عمليات زراعة الكلى اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، كما أبرزت الصحف توجيه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع "حديقة تلال الفسطاط"، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس وزراء إسبانيا.



ففي صفحتها الرئيسية وتحت عنوان "مراكز كبرى للتطعيم بلقاحات كورونا في المحافظات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتوسع في مراكز تقديم اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، وإقامة مراكز كبرى في كل محافظة لتقديم خدمة التطعيم لأكبر عدد من المواطنين، وأيضا وضع مخطط متكامل لتطوير الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" ورفع قدراتها لتكون صرحاً صناعياً إضافياً على المستوى الوطني في المجال الطبي يضاهي كبرى الشركات والمصانع العالمية في هذا المجال.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.



وأضافت أن الرئيس السيسي وجه بتقديم الدعم اللازم من قبل الدولة للتوسع في عمليات زراعة الكلى، باعتبارها العلاج الأمثل لمرضى الفشل الكلوي، من أجل رفع المعاناة عنهم وتحسين ظروف الحياة لهم أخذًا في الاعتبار التداعيات الصحية والاقتصادية لهذا المرض، مع إعداد كل الدراسات اللازمة واتخاذ الخطوات التنفيذية الضرورية للتوسع في مراكز زرع الأعضاء بصفة عامة على مستوى الجمهورية.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع شهد متابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على المستوى المحلي ومستجدات توفير اللقاحات، بالإضافة إلى جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين والرعاية الطبية الشاملة، حيث عرضت الدكتورة هالة زايد مستجدات الموقف بالنسبة لمعدلات الانتشار والإصابة بفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، والتي أوضحت بدء انحسار موجة الارتفاع في معدلات الإصابة، وانخفاض نسب الإشغال بمستشفيات العزل.



وأضافت "الأهرام" أنه تم استعراض الموقف بالنسبة للجهود الوطنية لاستيراد التطعيمات واللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وكذلك الخطوات التنفيذية الجارية لبدء التصنيع المحلي للقاح "سينوفاك" بالاشتراك مع الخبرة الصينية، والذي سيتم إنتاجه فعلياً خلال الشهر الجاري من قبل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، حيث استقبلت مصر مؤخرًا الشحنات الأولى من المواد الخام لتصنيع اللقاح، ومن المستهدف تصنيع 40 مليون جرعة خلال الفترة المقبلة.



وفي متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع "حديقة تلال الفسطاط" مع ضغط المخطط الزمني التنفيذي، وذلك بالنظر إلى قيمته المضافة متعددة الجوانب على جهود تطوير القاهرة الكبرى، ولتمثل الحديقة إطلالة على تاريخ مصر الخالد لتصبح مقصداً سياحياً إقليمياً وعالمياً يعكس عراقة الحضارة المصرية، مع الاستمرار في هذا الإطار في تطوير الطرق والمحاور والمداخل الرئيسية المحيطة بموقع المشروع لاستيعاب حركة المواطنين والسياحة المتوقعة لموقع الحديقة.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع تناول عرض المخطط العام لمشروع "حديقة تلال الفسطاط".



حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل مشروع "حديقة تلال الفسطاط"، الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والتي ستقام على مساحة 500 فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة.



من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسي تلقى، أمس، اتصالاً هاتفياً من "بيدرو سانشيز"، رئيس وزراء إسبانيا.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس السيسي أشاد، خلال الاتصال، بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مصر وإسبانيا، معرباً عن التطلع لاستمرار التعاون بين البلدين الصديقين في كل المجالات، ومواصلة العمل الوثيق من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، خاصةً في القطاعات التي تتمتع فيها إسبانيا بتميز مثل الرعاية الصحية والشحن البحري والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي وتشجيع الشركات الإسبانية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لا سيما في المشروعات القومية الكبرى.



ومن جانبه؛ أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعباً، مؤكداً عمق أواصر الصداقة والروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين، وتطلع بلاده للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات. كما أكد رئيس الوزراء الإسباني حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر، مثمناً دورها في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، وجهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما قضية الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية، وكذلك مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث استعرض الرئيس السيسي في هذا الخصوص الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات في المنطقة.

وعودة إلى صحيفة "الأهرام" وصفحتها الأولى، حيث ذكرت تحت عنوان “معيط”: "الرئيس السيسي نجح في تحويل التحديات إلى فرص للبناء"، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة لبناء "الجمهورية الجديدة" في مصر، واستطاع تحقيق إنجازات تاريخية غير مسبوقة، في شتى مناحي الحياة، يصب جميعها في تحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات.



وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي، أمس، أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر التمويل التي لا تتحمل معها الدولة ديونًا جديدة، قائلا: "سيتم فور تصديق الرئيس على قانون (الصكوك السيادية) ونشره بالجريدة الرسمية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية، بهدف تنويع مصادر التمويل والمستثمرين وزيادة المشروعات الإنتاجية" .. مشيرا إلى أن هناك حرصا شديدا من القيادة السياسية على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص بما يمنحه فرصة أكبر في المشروعات التنموية، بحيث يكون شريكا أصيلا في كل المجالات.



