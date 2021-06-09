الأربعاء 09 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

"الجمهورية": مصر- السيسي حققت في سبع سنوات ما لم يحققه زعيم مصري سابق

«الجمهورية»: مصر فى عهد السيسى حققت ما لم يحققه زعيم مصرى سابق

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

 أكدت صحيفة "الجمهورية"، أن السنوات السبع من الإنجاز والعطاء التي كتبها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم في 2014 تقودنا الآن لإعلان "الجمهورية الـجـديـدة".. في أكبر مسيرة إنجازات لمشروعات قومية عملاقة في كل المجالات في بنية استراتيجية للحاضر والمستقبل والأجيال القادمة.

وشددت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "سنوات التحدي والإنجاز"، على أن الرئيس السيسي قاد الدولة في فترة مضطربة وحادة وسط تحديات كبيرة ومواجهة حاسمة ضد الإرهاب الأسود وجماعته الضالة ليصل بسفينة الوطن الكبير "مصر" إلى بر الأمان والإشادة، وتصبح السنوات السبع- وهي قصيرة في عمر الدول- شاهدًا "حيًا" على عصر الإنجازات والتنمية في كل مجالات الحياة.

وأفادت "الجمهورية" بأن الرئيس السيسي أنقذ مصر الدولة والشعب من الدخول إلى الفوضى ومن اللادولة، إلى دولة قوية راسخة لها دورها المحوري في محيطها الإقليمي والدولي إضافة إلى العربي والإسلامي، ففي سبع سنوات تم تثبيت أركان الدولة وانطلقت مسيرة تنمية عملاقة مع شعب وقف خلف قائده متحملًا القرارات التاريخية للإصلاح الاقتصادي، وتمت استعادة القانون وهيبة الدولة وسيادة الدستور، وها هي "مصر- السيسي" في سبع سنوات حققت ما لم يحققه زعيم مصري سابق، وتحقيق إنجازات كانت تحتاج زمنيًا على الأقل إلى قرن من الزمان لتحقيقها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد بات لهذه الإنجازات محطات مهمة من قناة السويس الجديدة إلى مشروعات الطاقة والكهرباء والأمن الغذائي، وبات غزو الصحراء حقيقة ماثلة للقاصي والداني، فها هي مصر في السبع سنوات تستعيد أدوارها في إفريقيا كدولة لها دور وتاريخ وفي محيطها الإقليمي والدولي.

وأردفت الصحيفة "سبع سنوات رسم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي خريطة للجمهورية الجديدة قبل انطلاقتها فعليًا، فلم يمر يوم إلا وتشرق الشمس على مشروع نهضوي جديد لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.. المجالات كثيرة.. واليوم نحن نعيش مرحلة الإنجاز وجني الثمار في مرحلة تاريخية مهمة عمرها 7 سنوات، وما زال لدى رئيسنا القائد الوطني الشريف عبدالفتاح السيسي قوائم إنجازات كثيرة لشعبنا العظيم".

مصر قانون السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس تحقيق الإرهاب عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

كارتيرون يزف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن «ساسي»

السيطرة على حريق داخل مركز للفرز والتعبئة بالطريق الصحراوى بالبحيرة

خروج عجلتى قطار عن القضبان فى محطة بنها

بدء امتحان مادة الهندسة لطلاب «إعدادية الجيزة»

«الهجرة» ترسل قائمة الطلبة المصريين لـ«التعليم» لمخاطبة السفارة الكويتية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

قوة الأدب

منى رجب

مناقشة دولية فى القاهرة تفتح آفاقًا أمام الصناعة والاستثمار

د.مينا بديع عبدالملك

قصة أُبوة رائعة

ثروت الخرباوي

قولًا واحدًا: لا نسخ فى القرآن

ماجد حبته

نكسة أمريكية إلكترونية جديدة

د. منى حلمى

لو من 18 سنة باعلِّم كلاب كان زمانى بقيت من الأعيان

مؤمن المحمدي

لا مفر

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مصـر السيسى.. وحصاد السنوات السبع السمان!

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سكان بلدة فلسطينية ينظمون احتجاجات لمنع المستوطنين من الاستيلاء على أرضهم

الأحد.. البرلمان الإسرائيلي يصوت على منح الثقة لحكومة من دون نتانياهو

مسئول أممي يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لبذل الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار