الأربعاء 09 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأرجنتينى: الشراهة الهائلة لكورونا تمثل مصدر قلق

كورونا
كورونا

أعرب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن قلقه إزاء "الشراهة الهائلة" لمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في أجزاء من البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، قال الرئيس، خلال حدث أقيم في مدينة مرسيدس، على بعد نحو 100 كم غرب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، إن "الجائحة لم تنته بعد. نحن في منتصف المعركة. اللقاح يساعد كثيرا لكنه لا يفعل كل شيء".

وذكر "فرنانديز" أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات حتى لا يدخل النوع المتحور من الفيروس، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، "الأرجنتين وحتى لا يفسد كل العمل الذي قمنا به حتى الآن".

وأضاف "نحن قلقون من انتشار الجائحة في المناطق الداخلية من البلاد، حيث تظهر شراهة هائلة".

تجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين، التي رصدت أول حالة إصابة ب"كوفيد-19" في البلاد في 3 مارس 2020، سجلت 4008771 حالة إصابة مؤكدة و82667 حالة وفاة بالمرض، 46.98 في المائة منها في المقاطعات الداخلية والباقي في مقاطعة بوينس آيرس وفي العاصمة.

وقال "فرنانديز" إنه "متأكد من أننا سنهزم الجائحة وأنا على يقين بأننا سنمضي قدما"، لكنه دعا الجماهير إلى اتخاذ تدابير الرعاية الذاتية.

وقد بدأت الأرجنتين خطة التطعيم ضد المرض يوم 29 ديسمبر وأعطت حتى الآن أكثر من 14.66 مليون جرعة.

 

إصابات كورونا على مستوى العالم

 

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 173.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و881628. 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

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