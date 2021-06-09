الولايات المتحدة تحقق فى مصدر تسريب سجلات ضريبية لمليارديرات

قالت هيئة الضرائب الأمريكية إنها تحقق في تسريب سجلات ضريبية لأغنى أغنياء البلاد، بمن فيهم جيف بيزوس وإيلون ماسك، ضمن تقرير إعلامي.



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال رئيس هيئة الإيرادات الداخلية، تشارلز ريتيج، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ: "لا أستطيع التحدث عن أي شىء فيما يتعلق بدافعى ضرائب محددين".



وأضاف: "أستطيع أن أؤكد أن هناك تحقيقا فيما يتعلق بالادعاءات بأن مصدر المعلومات الواردة في هذا المقال جاء من هيئة الإيرادات الداخلية".



وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن الكشف غير المصرح به عن معلومات حكومية سرية غير قانوني.



ونشرت منظمة "برو بابليكا" ومقرها نيويورك وتنتج تقارير إعلامية استقصائية، تقريرا قالت إنه يستند إلى "مجموعة هائلة من معلومات مصلحة الضرائب التي تبين كيف أن أصحاب المليارات مثل جيف بيزوس وإيلون ماسك ووارن بافيت يدفعون القليل من ضريبة الدخل مقارنة بثروتهم الهائلة".



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحفي: "أي كشف غير مصرح به لمعلومات حكومية سرية من جانب شخص لديه حق الوصول هو أمر غير قانوني، ونحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد".

وعلى صعيد آخر، تستعد السلطات الأمريكية لجمع شمل 29 أسرة مهاجرة تم تشتيتها بموجب سياسة "لا تسامح" التي اتبعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مع بقاء مئات الأطفال بعيدا من آبائهم، بناء على ما قاله مسئولون.

وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، في بيان، إن وزارته "ملتزمة بالسعي الدءوب لجمع شمل العائلات التي فرقتها الإدارة السابقة بقسوة".

وتابع مايوركاس الذي يترأس فريق عمل حول لم الشمل الأسر "حين قمنا بلم شمل أول سبع أسر الشهر الماضي قلت إنّ هذه مجرد البداية".

وأضاف "خلال الأسابيع المقبلة سنقوم بلم شمل 29 أسرة أخرى".

وقالت وزارة الأمن الداخلي إنّ فريق العمل حدّد 3913 طفلا فرقوا عن أسرهم على الحدود مع المكسيك بين 1 يوليو 2107 و20 يناير 2021.

وأضافت أنّ "فريق العمل يتوقع أن وتيرة (لم الشمل) ستزداد مع بدء الإجراءات".

ورحب النائب الديمقراطي جيرولد نادلر، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب والنائب زوي لوفغرين بتقرير فريق العمل لكنّهما أشارا إلى أن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود.