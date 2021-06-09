الأربعاء 09 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل خسائر سوريا من ضربات الاحتلال

قصف سوريا
قصف سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تفاصيل الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع سورية، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء.

ووفقا للمرصد فقد أدت الضربات الإسرائيلية على المواقع السورية إلى انفجار مستودعات أسلحة ما أدى إلى "خسائر بشرية"، في مدينة حمص. 

وتابع المرصد: أن الضربات الإسرائيلية استهدفت "محيط مطار دمشق الدولي وكتيبة للدفاع الجوي في منطقة الضمير، وفي القسم الجنوبي الغربي من محافظة حمص"، بينما لم تؤكد إسرائيل شن أي عملية عسكرية في سوريا.

كما أشار المرصد إلى أنه “سُمع أصوات انفجارات في كل من محافظتي حماة واللاذقية، نتيجة تصدي المضادات الأرضية لأهداف في أجواء المنطقة”، من جهتها، قالت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا" إن "الخسائر اقتصرت على الماديات".

يذكر أنه في نهاية فبراير، وجهت إسرائيل، وفق المرصد السوري، ضربات استهدفت "المنطقة المحيطة بالسيدة زينب جنوب العاصمة دمشق"، والتي يتواجد فيها مسلحون إيرانيون ومن حزب الله.

يأتي هذا فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق بأن حزب الله اللبناني صعد مؤخراً من وتيرة تهريب المحروقات، المدعومة من الدولة اللبنانية، إلى سوريا.

واعتبر المرصد هذا الارتفاع في إطار تواصل سعي إيران، لبسط نفوذها الكامل في سوريا على الرغم من المزاحمة الروسية الشرسة والصراع الدائر بينهما.

وجاء في تقرير نشره المرصد في وقت سابق : "مع تغلغل إيران وبسط سطوتها على مختلف جوانب الحياة السورية، العسكرية منها والاقتصادية والحياتية، عبر أذرعها وميليشياتها الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، يبرز دور حزب الله اللبناني "القوة الضاربة الأولى" لإيران في سوريا".

ورأى التقرير أن حزب الله "يحقق ثروات طائلة ويعيث فساداً على حساب أبناء الشعب السوري، من تجارة كبيرة للمخدرات إلى حقول النفط برفقة الإيرانيين فضلاً عن المحروقات".

ونقل المرصد عن مصادره تأكيدها وجود "تصاعد كبير في عمليات تهريب المحروقات من لبنان والمتاجرة بها في سوريا، من قبل حزب الله اللبناني".

 

إدانة الإحتلال المرصد السوري لحقوق الإنسان الضربات الجوية الاسرائيلية مدينة حمص مطار دمشق الدولي

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