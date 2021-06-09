الأربعاء 09 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جنوب أفريقيا.. وقف وزير الصحة عن العمل إثر فضيحة فساد

زويلي مخيزي
زويلي مخيزي

أعلن الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، في بيان أصدره مكتبه، عن وقف وزير الصحة زويلي مخيزي عن العمل، على خلفية فضيحة فساد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أشير إلى أن الفضيحة متعلقة بعقد حكومي مخالف، حيث تم سداد 11 مليون دولار لشركة مرتبطة بشخصين كانا يعملان مع وزير الصحة.

وكان وزير الصحة زويلي مخيزي يقود فريق استجابة كوفيد-19 في جنوب إفريقيا، التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات في إفريقيا.

وقال الرئيس سيريل رامافوزا "إن مخيزي منح إجازة خاصة من وظيفته لمتابعة الادعاءات والتحقيقات حول العقد المخالف".

وأضاف الرئيس أن وزير السياحة سيتولى منصب وزير الصحة بالإنابة.

ولا تزال وحدة التحقيق الخاصة في جنوب إفريقيا تحقق في العقد ولم تصدر أي تقرير بعد، رغم أن وزارة الصحة التي قادها مخيزي نفسه وجدت بالفعل أن العقد كان "مخالفا".

ونفى مخيزي أنه استفاد شخصيا من العقد، وأكد أنه لم يشارك في اختيار الشركة التي رسا عليها العقد.

جدير بالذكر أن المساعد الشخصي السابق لمخيزي والمتحدثة السابقة باسمه على صلة بشركة "ديجيتال فايبس"، التي تم سداد الأموال لها لتنظيم إيجازات صحفية للوزير أثناء جائحة فيروس كورونا.

كما تسود ادعاءات أخرى بأن نجل مخيزي استفاد شخصيا من العقد.

 وفي وقت سابق، أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، أن بلاده ستعاود فرض قيود إغلاق أشد صرامة لمواجهة زيادة حادة في أعداد الإصابة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال رامافوسا، في خطاب نقله التلفزيون على الهواء مباشرة، إن الحالات الإيجابية التي سجلت في جنوب إفريقيا خلال الأيام السبعة الماضية كانت أعلى بنسبة 31% مقارنة بالأسبوع الماضي، وأعلى بنسبة 66% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وأضاف أن أجزاء من البلاد ومنها العاصمة التجارية جوهانسبورغ، والعاصمة بريتوريا، تشهد حاليا الموجة الثالثة لتفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الخبراء يعتقدون أن هذه الزيادة في الإصابات مرتبطة بعدد الاجتماعات العامة التي لا يلتزم فيها الناس ببروتوكولات السلطات الصحية، وقال: "لا نعرف بعد إلى أي مدى ستكون حدة هذه الموجة أو إلى متى ستستمر.

وذكر أن المجلس الوزاري الاستشاري الخاص بـ"كوفيد-19" أوصى بفرض إجراءات إضافية عاجلة في البلاد للحد من ارتفاع الإصابات، مبينا أنه سيتم لذلك تمديد حظر التجول الليلي اعتبارا من الاثنين بواقع ساعة، ليبدأ من الحادية عشرة مساء وحتى الرابعة فجرا.

 

وزير الصحة الصحة جنوب أفريقيا عمل جنوب أفريقيا أفريقي وزير

الأكثر قراءة

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

كارتيرون يزف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن «ساسي»

السيطرة على حريق داخل مركز للفرز والتعبئة بالطريق الصحراوى بالبحيرة

خروج عجلتى قطار عن القضبان فى محطة بنها

بدء امتحان مادة الهندسة لطلاب «إعدادية الجيزة»

«الهجرة» ترسل قائمة الطلبة المصريين لـ«التعليم» لمخاطبة السفارة الكويتية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

قوة الأدب

منى رجب

مناقشة دولية فى القاهرة تفتح آفاقًا أمام الصناعة والاستثمار

د.مينا بديع عبدالملك

قصة أُبوة رائعة

ثروت الخرباوي

قولًا واحدًا: لا نسخ فى القرآن

ماجد حبته

نكسة أمريكية إلكترونية جديدة

د. منى حلمى

لو من 18 سنة باعلِّم كلاب كان زمانى بقيت من الأعيان

مؤمن المحمدي

لا مفر

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مصـر السيسى.. وحصاد السنوات السبع السمان!

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سكان بلدة فلسطينية ينظمون احتجاجات لمنع المستوطنين من الاستيلاء على أرضهم

الأحد.. البرلمان الإسرائيلي يصوت على منح الثقة لحكومة من دون نتانياهو

مسئول أممي يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لبذل الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار