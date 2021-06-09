جنوب أفريقيا.. وقف وزير الصحة عن العمل إثر فضيحة فساد

أعلن الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، في بيان أصدره مكتبه، عن وقف وزير الصحة زويلي مخيزي عن العمل، على خلفية فضيحة فساد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أشير إلى أن الفضيحة متعلقة بعقد حكومي مخالف، حيث تم سداد 11 مليون دولار لشركة مرتبطة بشخصين كانا يعملان مع وزير الصحة.

وكان وزير الصحة زويلي مخيزي يقود فريق استجابة كوفيد-19 في جنوب إفريقيا، التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات في إفريقيا.

وقال الرئيس سيريل رامافوزا "إن مخيزي منح إجازة خاصة من وظيفته لمتابعة الادعاءات والتحقيقات حول العقد المخالف".

وأضاف الرئيس أن وزير السياحة سيتولى منصب وزير الصحة بالإنابة.

ولا تزال وحدة التحقيق الخاصة في جنوب إفريقيا تحقق في العقد ولم تصدر أي تقرير بعد، رغم أن وزارة الصحة التي قادها مخيزي نفسه وجدت بالفعل أن العقد كان "مخالفا".

ونفى مخيزي أنه استفاد شخصيا من العقد، وأكد أنه لم يشارك في اختيار الشركة التي رسا عليها العقد.

جدير بالذكر أن المساعد الشخصي السابق لمخيزي والمتحدثة السابقة باسمه على صلة بشركة "ديجيتال فايبس"، التي تم سداد الأموال لها لتنظيم إيجازات صحفية للوزير أثناء جائحة فيروس كورونا.

كما تسود ادعاءات أخرى بأن نجل مخيزي استفاد شخصيا من العقد.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، أن بلاده ستعاود فرض قيود إغلاق أشد صرامة لمواجهة زيادة حادة في أعداد الإصابة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال رامافوسا، في خطاب نقله التلفزيون على الهواء مباشرة، إن الحالات الإيجابية التي سجلت في جنوب إفريقيا خلال الأيام السبعة الماضية كانت أعلى بنسبة 31% مقارنة بالأسبوع الماضي، وأعلى بنسبة 66% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وأضاف أن أجزاء من البلاد ومنها العاصمة التجارية جوهانسبورغ، والعاصمة بريتوريا، تشهد حاليا الموجة الثالثة لتفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الخبراء يعتقدون أن هذه الزيادة في الإصابات مرتبطة بعدد الاجتماعات العامة التي لا يلتزم فيها الناس ببروتوكولات السلطات الصحية، وقال: "لا نعرف بعد إلى أي مدى ستكون حدة هذه الموجة أو إلى متى ستستمر.

وذكر أن المجلس الوزاري الاستشاري الخاص بـ"كوفيد-19" أوصى بفرض إجراءات إضافية عاجلة في البلاد للحد من ارتفاع الإصابات، مبينا أنه سيتم لذلك تمديد حظر التجول الليلي اعتبارا من الاثنين بواقع ساعة، ليبدأ من الحادية عشرة مساء وحتى الرابعة فجرا.