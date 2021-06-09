اليوم.. محاكمة المتهمين بخلية متفجرات الساحل أمام جنايات القاهرة

تستكمل الدائرة الثانية جنايات بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، جلسات محاكمة 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لاتهامهم باستهداف المنشآت الشرطية باستعمال المتفجرات.

وتبين من خلال الأوراق أن متهمي خلية المتفجرات بمنطقة الساحل هم كل من: (سامح.س.س – 35 سنة – بائع متجول "هارب"، وأحمد.س.م – 44 سنة – مدرس، ومحمد.س.م – 48 سنة – مدير شركة، وناصر.ع.ع – 41 سنة – تاجر ملابس، ونزيه.م.س – 37 سنة – مقسم شعائر).

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني: انضموا لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون، والتي تستهدف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أغراضها.

وأضاف أنهما شرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن أمد المتهم الثاني رفقه الأول بعبوات مفرقعة، لاستهداف المنشآت العامة والشرطية بها، تحقيقا لأغراض جماعتهم.

ونقلها المتهم الأول لاستعمالها في ارتكاب إحدى العمليات العدائية إلا أن العبوة انفجرت لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وأحدث انفجارها موت المجني عليه الطفل عبد الله سامح سيد.

وأشار أمر الإحالة إلى أنهما شرعا في استعمال عبوات مفرقعه استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، وأحدث انفجارها ضرر وتلفيات بأموال المجني عليها نبيلة عبد العزيز.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير: شاركوا في الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها وأعانوا أعضاء فيها على الفرار من وجه القضاء.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا مواد فرقعة وهي عبارة عن عبوات تحوي مواد تستخدم في تصنيع وتجهيز المتفجرات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختص.

والمتهمان الرابع والخامس أعانا المتهم الثالث على الفرار من وجه القضاء، حال علمهم بارتكابه الجناية موضوع الاتهام، بان مكناه من الهرب فيما أخفى المتهم الرابع العبوات الفرقعة حيازته.