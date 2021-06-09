«تعليم الغربية»: جاهزون لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على جاهزية المحافظة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، ووضع ضوابط وآليات تنفيذية استعدادًا للامتحانات، منها تشكيل فرق للمتابعة من ديوان المديرية، كذلك فرق بكل إدارة، لمراجعة جاهزية اللجان.

وأشار وكيل الوزارة، إلى مراجعة صلاحية الأثاث والمباني وصيانة دورات المياه في مدارس لجان الثانوية العامة، ومراجعة نظافة الفصول والديسكات ومدى صلاحيتها وجودتها، وضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والدهانات، وكذلك التأكد من سلامة وصلاحية بوابات التعقيم.

وأضاف أنه تمت مراجعة تأمين اللجان ومدى توافر بوابات تأمين لها وعدم فصل التيار الكهربي عنها، والتأكيد من إزالة التشوينات من لجان الثانوية العامة، وإجراء تطهير وتعقيم يومى للجان من قبل موعد بدء الامتحانات مرورا بالامتحانات، مؤكدًا على (توفير الكحول، الكمامات، تحقيق التباعد باللجان) والتزام المراقبين بهذه الإجراءات.

وفي إطار متصل، تفقد طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال الامتحانات بمدارس مركز ومدينة زفتى في اليوم الثالث من أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تابع سير الامتحانات بمدارس (السملاوية، مصطفى كامل الابتدائية، عمرو بن العاص الرسمية للغات)، بحضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، والدكتورة جيهان مصطفي صابر، مدير إدارة زفتي التعليمية، ولفيف من القيادات.



واطمأن المحافظ، خلال جولته في المدارس، على عدم وجود أي شكاوى من الطلاب، بجانب التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من (توفير الكحول، الكمامات، تحقيق التباعد باللجان) والتزام المراقبين بهذه الإجراءات.

وخلال الجولة، ناقش المحافظ مع وكيل وزارة التربية والتعليم آخر الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، موجهًا بتوفير بوابة تعقيم ثابتة في كل لجنة، بجانب التأكد من الإنارة والتهوية وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب.