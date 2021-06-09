رفع 311 طن قمامة وضبط مخالفات مرورية وتموينية فى الغربية

أعلن اللواء محمد عبدالوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية، رفع 311 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، بمشاركة معدات الوحدة المحلية، وذلك خلال 24 ساعة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، قد أعلن أنه تم رفع نحو 199 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار رئيس مدينة زفتى، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

من جهته، شدّد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأكد "عطا" اهتمام قيادات المحافظة بالارتقاء بمنظومة النظافة بمدينة المحلة، حيث تابعت رئاسة مركز ومدينة المحلة أعمال التطوير والإصلاح بمصنع تدوير القمامه بطريق (المحلة -الجابرية) الذى قد شهد العديد من أعمال الإصلاح والتطوير.

وخلال هذه الأعمال، تم صيانة كافة المكابس سواء الحديد أو البلاستيك وتغيير السيور بالكامل الخاصة بمفروزات التدوير، وتركيب مواتير حركة جديدة، وعمل جدار فاصل لقواديس التغذية مع صيانة غرف المفروزات والمرفوضات و«RDF» لخطي التشغيل سواء الغربال الخشن أو الخط الذي يتم تجديده، مع صب أرضيات الغرف، وتركيب مواتير مكبس المفروزات، واستبدال خط المرفوضات المتهالك.

كما تم تغيير أسقف هناجر الخطوط مع صيانة الخط القديم، ورفع كميات كبيرة من التراكمات بساحة المصنع وحول خطوط التشغيل، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية للسور المحيط بالمصنع التى أوشكت على الانتهاء.

وتم تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة العمل بجميع أنحاء المصنع والتحكم فيها عن بعد، وإصلاح الميزان البسكول وتزويده بشاشات جديدة، بجانب تشكيل فريق عمل داخل المصنع من صيانة وتشغيل وأمن وإدارة للعمل خلال 3 ورديات، و في انتظار التشغيل التجريبي للمصنع بعد اكتمال الأعمال.

من جهة أخرى، تمكنت إدارة مرور الغربية، من ضبط مخالفات متنوعة، في حملة على مدار مساء أمس الثلاثاء، تم خلالها مصادرة عدد من مركبات التوك توك والدراجات البخارية المخالفة.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عمرو رأفت مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بضبط 427 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، والسير بدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، ومركبات بدون تراخيص.

وتضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 36 ألفًا و550 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

كما تلقى العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط الإدارة بتحرير 43 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، عدم الإعلان عن الأسعار، سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، سلع منتهية الصلاحية، تلاعب في الأوزان، وعدم حمل شهادة صحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

وتم ضبط صاحب مصنع لصناعة اللمبات الكهربائية بناحية شقرف مركز طنطا، لإدارته مصنع بدون سجل صناعي واستعمال علامات تجارية وهمية ومملوكة للغير، وحيازة خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات مدخلًا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، وتم التحفظ علي عدد ١٩٦٨٠ لمبة ليد من صنع المصنع معدة للبيع والتوزيع أشكال وأحجام وأنواع مختلفة، و٩٤٥٠ قطعة خام ومستلزمات إنتاج لزوم إنتاج اللمبات، بالإضافة إلى كميات كبيرة من العبوات الفارغة والكراتين لزوم التعبئة.

كما تم ضبط صاحبة مخزن ومنفذ بيع وتوزيع أدوات كهربائية، وذلك لإدارتها منشأة بدون ترخيص وحيازة أدوات كهربائية وأسلاك كهربائية مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات، وتم التحفظ على عدد ٧٨٠٠ متر سلك كهربائي أنواع مختلفة، وعدد ٩٠٠ لمبة ليد كهربائية أنواع وأحجام مختلفة.

وأيضًا تم ضبط صاحب مخزن ومنفذ بيع وتوزيع لمبات كهربائية لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازته بقصد البيع لمبات ليد كهربائية مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات، وتم التحفظ على عدد ٥٧٥٠ لمبة ليد اشكال وأحجام مختلفة.