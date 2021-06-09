ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اصطدام القطارين إلى 63 قتيلا فى باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية، أن فرق الإنقاذ انتشلت جثث 12 شخصا في حادث اصطدام قطارين جنوبي البلاد، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 63 قتيلا ومئات الجرحى.

ووقع الحادث أول أمس الاثنين على خط للسكك الحديدية جنوب إقليم السند، حيث اصطدم قطاران كانا يقلان حوالي 1100 راكب.

وسارعت فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث نقل المصابون الحرجون إلى مستشفيات السند وإقليم البنجاب، في حين تم إحالة المصابين الأكثر استقرارا للعلاج في مستشفى جوتكا.

وتم تعليق حركة القطارات، وجرى نصب معسكر طبي بالقرب من مكان الحادث.

وفي سياق متصل صرح عُمر طفيل، المسؤول في شرطة داهاركي، في تصريحات نقلتها صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية: "ارتفع عدد القتلى إلى 48 والمصابين إلى أكثر من 100، وهناك المزيد من الجثث عالقة في الحطام".

وصرح سجاد واجو، مسؤول النقل بالسكك الحديدية الباكستانية، بأن التصادم وقع بين قطاري "ميلات إكسبريس" و"سير سيد إكسبريس" في منطقتي رايتي وأوبارو بمنطقة كهوتكي.

ووفقا للمسؤول، كان قطار "ميلات إكسبريس" يقف على خط السكة الحديد بعد خروج بعض مقصوراته عن الخط نتيجة خطأ على السكة، لكن رسالة توقفه على الخط لم تصل إلى القطار القادم "سير سيد إكسبريس"، الذي اصطدم به أخيرا.



وقالت السكة الحديد الباكستانية في تقرير أولي: "حاول السائق استخدام مكابح الطوارئ لكن القاطرة اصطدمت بالعربات الأخرى".

ومن ناحية أخرى، دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في وقت سابق الدول الآسيوية إلى بذل الجهود المشتركة والعمل للتعافي من الأزمات الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد خان، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، ضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة لمنع تفشي كورونا المستجد بشكل أكبر، خاصة وأن الجائحة يمكن أن تؤدي إلى خلق اضطراب اجتماعي وتشكل تهديدا للأمن والسلام في المنطقة، مشددا على ضرورة التوسيع والتوزيع العادل للقاحات المضادة لجائحة (كوفيد -19).