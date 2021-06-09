رواد السوشيال ميديا لـ«حورية فرغلي»: «جميلة بدون مجاملة»

حرصت الفنانة حورية فرغلي، مساء اليوم، على حضور ديفيليه مصممة الأزياء إنجى أنتوشكا، الذى يحمل عنوان "المرأة القوية Women empowerment "، وأعربت الفنانة حورية فرغلي، عن سعادتها بالتكريم بالغناء والرقص على أنغام أغنية "بالبنط العريض"، للنجم حسين الجسمي.

وشارك الجمهور الفنانة حورية فرغلي، السعادة والفرحة بمجرد نشر صورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل، وتبادل الصور "إنستجرام"، حيث أعجب آلاف المتابعين بالصور ووصفوها بالجميلة.

وكتبت ابتهال حسين، على صورة الفنانة حورية فرغلي، قائلًة: "هي جميلة جدًا بدون مجهود، وبدون مجاملة ولا جبر خاطر"، وردت عليها هاجر يوسف، قائلًة: "ربنا يعوضها خير يارب".

وكتبت لها سارة يوسف، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستجرام" قائلًة: "انتي جميلة يا حورية، روحي وأخلاق طيبة"، وقالت صاحية حساب يحمل اسم "الدود" قائلًة: "حورية تستاهل كل خير، وشخصية محترمة جدًا، ربنا يسعدها".

وعلق محمد الجوهري قائلًا: "بجد قوية جدًا، عدت بظروف غامضة، هي ربنا كرمها ورجعلها ثقتها فعلا، بنوتة حورية".

جدير بالذكر أن الفنانة حورية فرغلي، قد ابتعدت الفترة الماضية عن الفن بعد خضوعها لعدة عمليات جراحية بسبب تعرضها لإصابة قوية في أنفها.

وأجرت حورية فرغلي نحو 4 عمليات جراحية في أنفها بولاية شيكاغو الأمريكية، لتنهي معاناة دامت لسنوات وتسببت في حالتها النفسية السيئة، وخضعت قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرضها لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور.

كما أن الفنانة حورية فرغلي، أعلنت استئناف عودة فيلمها الذي بدأت تصويره قبل إجراء العملية الخاصة بأنفها، براءة ريا وسكينة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

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