السيطرة على حريق داخل مركز للفرز والتعبئة بالطريق الصحراوى بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل اندلع بمحطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية على الطريق الصحراوي، عند الكيلو 85 جوار مدينة النوبارية، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء.

وقامت الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع مدير الإدارة، بالدفع بـ10 سيارات للسيطرة على حريق نشب داخل مركز الفاروق للفرز والتعبئة بالطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة النوبارية.

وكان اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، بنشوب حريق هائل بمركز الفاروق للفرز والتعبئة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية، بقيادة المقدم بهاء الكردى، رئيس الحماية المدنية بفرع النوبارية، لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني حول الحريق لمنع انتشار للاماكن المجاورة، وجارى السيطرة عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.