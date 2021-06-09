الأربعاء 09 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم: يجب التكاتف ضد أصحاب المصالح فى بقاء تعليمنا «محلك سر»

وزير التعليم
وزير التعليم

عبر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن امتنانه لأعضاء جروب طلاب وطالبات مصر، مشيرًا إلى أن المناقشات عمومًا هادفة وجادة ومحترمة، وأعتقد أنه وسيلة من وسائل الحوار المجتمعي المستمر والراقي والذي نتعلم منه جميعًا.

وقال وزير التربية والتعليم، عبر جروب «طلاب وطالبات مصر» على تطبيق «واتساب»، إن وصول قطار التطوير في المرحلة الثانوية إلى محطته الأخيرة أثار قضايا جوهرية متعلقة بالتعليم المصري، ودفعنا جميعًا إلى التفكر فيما نفعل، وتبين للكثيرين أن الوزارة تحاول جاهدة حل كثير من المشاكل من جذورها بدلًا من الحلول الشكلية الدعائية، وأنها لا تجرب على الأبناء ولكنها تحاول جاهدة إنقاذهم من مامضي كاد أن يطيح بهم.

وأضاف «شوقي»، قائلًا : «نعم تعرضنا للكثير من التشكك والهجوم والتخوفات وأحيانًا التجريح الشديد، ولكن إيماننا بالهدف جعلنا نكمل الطريق حتى هذه المرحلة الفاصلة».

وتابع: «لن ينجح أي تطوير إلا إذا اقتنعنا جميعًا بالهدف والفلسفة والغاية منه، وأدركنا أن التغيير قد يكون صعبًا ومليئًا بالعثرات ولكنه أصبح حتميًا إذا أردنا فعلًا بناء جيل مصري من الشباب المؤهل».

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن القدرة على تخيل المستقبل والصبر على الصعاب والإقدام على الحلول الجذرية يتطلب اقتناع جماعي ومشاركة منا جميعًا وليس وزيرًا أو وزارة وحدها، لافتًا إلى أنه إذا أردنا فعلًا تعليم مجاني راقي، تعليم بدون غش، تعليم بجودة عالية سيكون ضروريًا أن نتكاتف ضد الأفكار البالية والعادات القديمة والمفاهيم الخاطئة وأصحاب المصالح في بقاء تعليمنا محلك سر.

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