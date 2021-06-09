الرئيس الأمريكى يمدد العقوبات ضد المسؤولين البيلاروسيين

مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن لعام إضافي العقوبات المفروضة على المسؤولين البيلاروسيين منذ عام 2006.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، كان من المقرر أن ينتهي سريان العقوبات التي فرضتها واشنطن على مينسك بدعوى "تقويض العملية الديمقراطية"، في الـ16 من يونيو الجاري.

وقال "بايدن" في بيان له ، أنه قرر تمديد العقوبات لأن "أعمال وسياسات بعض الأفراد في حكومة بيلاروس.. لا تزال تشكل تهديدًا استثنائيًا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

واتهم "بايدن" مسؤولين بيلاروسيين بـ"انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالاضطهاد السياسي، والتورط في الفساد".