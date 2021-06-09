الأربعاء 09 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى يمدد العقوبات ضد المسؤولين البيلاروسيين

جو بايدن
جو بايدن

مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن لعام إضافي العقوبات المفروضة على المسؤولين البيلاروسيين منذ عام 2006.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، كان من المقرر أن ينتهي سريان العقوبات التي فرضتها واشنطن على مينسك بدعوى "تقويض العملية الديمقراطية"، في الـ16 من يونيو الجاري.

وقال "بايدن" في بيان له ، أنه قرر تمديد العقوبات لأن "أعمال وسياسات بعض الأفراد في حكومة بيلاروس.. لا تزال تشكل تهديدًا استثنائيًا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

واتهم "بايدن" مسؤولين بيلاروسيين بـ"انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالاضطهاد السياسي، والتورط في الفساد".

عقوبات الرئيس بايدن الرئيس الامريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن جو بايدن الامريكي جو بايدن بيلاروس الأمريكي العقوبات أمريكي

الأكثر قراءة

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

كارتيرون يزف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن «ساسي»

السيطرة على حريق داخل مركز للفرز والتعبئة بالطريق الصحراوى بالبحيرة

«العواقب وخيمة».. وزير التعليم يحذر طلاب الثانوية العامة

قبل عقده غدًا.. طلاب الإعدادية بسوهاج يزعمون تسريب امتحان الهندسة و«التعليم» ترد

المغرب يسجل 473 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

قوة الأدب

منى رجب

مناقشة دولية فى القاهرة تفتح آفاقًا أمام الصناعة والاستثمار

د.مينا بديع عبدالملك

قصة أُبوة رائعة

ثروت الخرباوي

قولًا واحدًا: لا نسخ فى القرآن

ماجد حبته

نكسة أمريكية إلكترونية جديدة

د. منى حلمى

لو من 18 سنة باعلِّم كلاب كان زمانى بقيت من الأعيان

مؤمن المحمدي

لا مفر

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مصـر السيسى.. وحصاد السنوات السبع السمان!

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سكان بلدة فلسطينية ينظمون احتجاجات لمنع المستوطنين من الاستيلاء على أرضهم

الأحد.. البرلمان الإسرائيلي يصوت على منح الثقة لحكومة من دون نتانياهو

مسئول أممي يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لبذل الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار