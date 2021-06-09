مسرح الجنوب يقدم عروض الربابة والسمسمية فى مقاهى أسيوط وأتوبيس الحكى بالغنايم

فى تقليد جديد تتبعه إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة فى دورته الخامسة المقامة فى محافظة أسيوط من 7 إلى 11 يونيو الحالى، تقدم لأول مرة برنامج "حكاوى القهاوى" وهى عبارة عن تقديم عروض فنية فى مقاهى المحافظة،وسط إجراءات إحترازية مشددة وفقا لما اعلنه مجلس الوزراء، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، مؤسسة مصر الخير، جامعة أسيوط، مؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، جمعية الواى، مؤسسة الهدف للدعاية.

يقدم برنامج "حكاوي القهاوي" أول عروضه في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بمقهى الإمبراطور بنزلة عبد اللاه، ويتضمن البرنامج عروض السمسمية لفرقة شباب النصر بالإسماعيلية المكونة من: محمود عبده غندر - عازف سمسمية، محمد السيد صديق - مغني تراث، محمد يحيى محروس - عازف إيقاع.

وتقدم الفرقة مجموعة من أهم أغانى السمسمية وهي: افتتاحية من أغاني القنال والبحر (من بورسعيد للاسماعيلية من إسماعيلية للسويس - إحنا البمبوطية - لمو يا جدعان صيد امبارح - طازا وعال يا أم الخلول)، وكذلك مجموعة من أغاني المقاومة أثناء عدوان ١٩٥٦ (بورسعيد الوطنية - بحروف من النور و حروف من النار- بورسعيد شباب ورجال)، وأيضا أغاني التراث والضمة (نوح الحمام و الإمري- زارني المحبوب- يا حادي العيس - يا جمع صلي)، بالإضافة إلى مجموعة من أغاني السمسمية الحديثة والمعاصرة ( احنا البورسعيدية ولاد المية- في العزبة و رأس البر - الليلة ليلة جميلة).

. ويقدم "أتوبيس الحكى" لأهالى قرية الغنايم بأسيوط

قدم المهرجان برنامج مبتكر من خلال "أتوبيس الحكى والمكتبة المتنقلة فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء بمركز شباب حى بحرى بقرية الغنايم، وهو ثانى أيام فعاليات المهرجان المقام فى محافظة أسيوط

و"أتوبيس الحكى والمكتبة المتنقلة" هو عبارة عن جلسات توعية عن كوفيد ١٩، جلسات حكي يوم بها مسئول المكتبة الفنان ربيع زين، جلسات ألعاب تعليمية، إلى جانب أنشطة القراءة النشطة وعدد من الألعاب الدرامية والذهنية للارتقاء بالحس المعنوي والذوق العام والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية وتطوير القدرات الإبداعية وخاصة المهارات التي تعزز مفهوم حرية التعبير عن النفس.

وتتم الفعاليات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار مجلس الوزراء.

مهرجان المسرح الجنوبي

مهرجان المسرح الجنوبي

مهرجان المسرح الجنوبي

مهرجان المسرح الجنوبي

مهرجان المسرح الجنوبي