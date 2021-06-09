الأربعاء 09 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسرح الجنوب يقدم عروض الربابة والسمسمية فى مقاهى أسيوط وأتوبيس الحكى بالغنايم

مهرجان المسرح الجنوبي
مهرجان المسرح الجنوبي

فى تقليد جديد تتبعه إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة فى دورته الخامسة المقامة فى محافظة أسيوط من 7 إلى 11 يونيو الحالى، تقدم لأول مرة برنامج "حكاوى القهاوى" وهى عبارة عن تقديم عروض فنية فى مقاهى المحافظة،وسط إجراءات إحترازية مشددة وفقا لما اعلنه مجلس الوزراء، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، مؤسسة مصر الخير، جامعة أسيوط، مؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، جمعية الواى، مؤسسة الهدف للدعاية.

 

يقدم برنامج "حكاوي القهاوي" أول عروضه في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بمقهى الإمبراطور بنزلة عبد اللاه، ويتضمن البرنامج عروض السمسمية لفرقة شباب النصر بالإسماعيلية المكونة من: محمود عبده غندر - عازف سمسمية، محمد السيد صديق - مغني تراث، محمد يحيى محروس - عازف إيقاع.

وتقدم الفرقة مجموعة من أهم أغانى السمسمية وهي: افتتاحية من أغاني القنال والبحر (من بورسعيد للاسماعيلية من إسماعيلية للسويس - إحنا البمبوطية - لمو يا جدعان صيد امبارح - طازا وعال يا أم الخلول)، وكذلك مجموعة من أغاني المقاومة أثناء عدوان ١٩٥٦ (بورسعيد الوطنية - بحروف من النور و حروف من النار- بورسعيد شباب ورجال)، وأيضا أغاني التراث والضمة (نوح الحمام و الإمري- زارني المحبوب- يا حادي العيس - يا جمع صلي)، بالإضافة إلى مجموعة من أغاني السمسمية الحديثة والمعاصرة ( احنا البورسعيدية ولاد المية- في العزبة و رأس البر - الليلة ليلة جميلة).

. ويقدم "أتوبيس الحكى" لأهالى قرية الغنايم بأسيوط

قدم المهرجان برنامج مبتكر من خلال "أتوبيس الحكى والمكتبة المتنقلة فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء بمركز شباب حى بحرى بقرية الغنايم، وهو ثانى أيام فعاليات المهرجان المقام فى محافظة أسيوط 

و"أتوبيس الحكى والمكتبة المتنقلة" هو عبارة عن جلسات توعية عن كوفيد ١٩، جلسات حكي يوم بها مسئول المكتبة الفنان ربيع زين، جلسات ألعاب تعليمية، إلى جانب أنشطة القراءة النشطة وعدد من الألعاب الدرامية والذهنية للارتقاء بالحس المعنوي والذوق العام والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية وتطوير القدرات الإبداعية وخاصة المهارات التي تعزز مفهوم حرية التعبير عن النفس.

وتتم الفعاليات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار مجلس الوزراء.

مهرجان المسرح الجنوبي
مهرجان المسرح الجنوبي
مهرجان المسرح الجنوبي
مهرجان المسرح الجنوبي
مهرجان المسرح الجنوبي
مهرجان المسرح الجنوبي
مهرجان المسرح الجنوبي
مهرجان المسرح الجنوبي
مهرجان المسرح الجنوبي
مهرجان المسرح الجنوبي

مهرجان المسرح الجنوبي
مهرجان المسرح الجنوبي
اخبار مهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب المسرح الجنوبي أخبار المسرح اتوبيس الحكي قرية الغنايم محافظة أسيوط

الأكثر قراءة

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

كارتيرون يزف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن «ساسي»

السيطرة على حريق داخل مركز للفرز والتعبئة بالطريق الصحراوى بالبحيرة

«العواقب وخيمة».. وزير التعليم يحذر طلاب الثانوية العامة

قبل عقده غدًا.. طلاب الإعدادية بسوهاج يزعمون تسريب امتحان الهندسة و«التعليم» ترد

المغرب يسجل 473 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

قوة الأدب

منى رجب

مناقشة دولية فى القاهرة تفتح آفاقًا أمام الصناعة والاستثمار

د.مينا بديع عبدالملك

قصة أُبوة رائعة

ثروت الخرباوي

قولًا واحدًا: لا نسخ فى القرآن

ماجد حبته

نكسة أمريكية إلكترونية جديدة

د. منى حلمى

لو من 18 سنة باعلِّم كلاب كان زمانى بقيت من الأعيان

مؤمن المحمدي

لا مفر

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مصـر السيسى.. وحصاد السنوات السبع السمان!

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سكان بلدة فلسطينية ينظمون احتجاجات لمنع المستوطنين من الاستيلاء على أرضهم

الأحد.. البرلمان الإسرائيلي يصوت على منح الثقة لحكومة من دون نتانياهو

مسئول أممي يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لبذل الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار