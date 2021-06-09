«الشعراوى ماله وما عليه».. مناظرة أسبوعية على صفحات «الدستور»

تبدأ "الدستور" من السبت القادم نشر حلقات مناظرة فكرية بعنوان "الشيخ الشعراوي ماله وما عليه"، يكتب فيها العالم الكبير الدكتور أسامة الأزهري والكاتب الصحفي وائل لطفي رئيس تحرير "الدستور".

ويلتقى جمهور "الدستور" على صفحات الجريدة السبت والثلاثاء من كل أسبوع، بالمناظرة لعرض كل طرف أفكاره ما بين "أخطاء إمام الدعاة" و"داعية مصر الأول".

وقال وائل لطفي إن الشيخ الأزهري استجاب فورًا لدعوة الحوار التي وجهتها له "الدستور" بأن يكتب وجهة نظره التي يعبر فيها عن رؤيته للشيخ الشعراوي الذي يعتبر الأزهري احد تلاميذه ومريديه.

وأضاف رئيس تحرير "الدستور" أن التعرض بالنقد لأفكار الشيخ الشعراوي لا يمس باحترامه ولا معرفة قيمته كرمز ديني ارتبط به المصريون لعقود طويلة، كما أن الهدف من المناظرة هو إعلاء قيمة الحوار بين المصريين على أرضية الوطنية المصرية والتدين الوسطي المعتدل.