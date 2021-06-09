وزير التعليم يكشف حقيقة المنشور المتداول بشأن مواد الصف الرابع الابتدائى

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة المنشور المتداول عن مواد الصف الرابع للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢١.

وتضمن منشور أولياء أمور على جروب "التعليم المصرى 2030"، عبر تطبيق "واتساب": أن مواد الصف الرابع هي اللغة العربية، ⁦ الرياضيات، اللغة الإنجليزية، العلوم والدراسات الاجتماعية، ويدرس التلميذ داخلها الرموز الهيروغليفية، فاللغة الهيروغليفية ليست مادة مستقلة، وتقنيات المعلومات والاتصالات، والمهارات المهنية، وعدم وجود مادة اسمها اكتشف فى الصف الرابع

هل هو صحيح؟

بدوره رد وزير التربية والتعليم قائلًا: صحيح بشكل عام، دعونا نركز على امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية وسوف نجهز حدثًا كبيرًا في نهاية الصيف لتقديم الحديد في مناهج تعليم 2022 وبالأخص الصف الرابع الابتدائي، وأرجو الانتظار حتى ذلك الحين عندما يكتمل العمل الشاق.

وكان قد اعتمد الوزير جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 والذي جاء على النحو التالي:

جدول امتحان الشعبة الأدبية

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

جدول طلاب الشعبة العلمية

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الاربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة .

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