حمدوك يمتدح جهود دول الترويكا فى إحلال السلام ودعم عملية الانتقال بالسودان

امتدح رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، جهود دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج)، في إحلال السلام ودعم عملية الانتقال الديمقراطي بالسودان.



جاء ذلك خلال استقبال حمدوك، المبعوث الأمريكي دونالد بوث، ومبعوث المملكة المتحدة بوب فيرويدز، والمبعوث النرويجي إندري ستيانسن، بحضور القائمة بأعمال سفارة النرويج لدى السودان جوليان رايلي.



ورحب رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، بانضمام دول الترويكا كشهود إلى اتفاق جوبا لسلام السودان، موضحًا أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في إنجاح عملية تنفيذ اتفاق السلام.



وأكد رئيس الوزراء، التزام الحكومة بالعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق سلام جوبا، مشيرا إلى جهود الحكومة في استكمال ملف السلام من خلال المفاوضات الجارية حاليا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، والحوار مع حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور.



وجدد المبعوثون الدوليون لدول الترويكا التزام دولهم بدعم مسيرة السلام في السودان، داعين الحكومة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، كما دعوا الحكومة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاكمة من ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وعلى صعيد آخر، شدد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، على رفض السودان للملء الأحادي الجانب لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، مشيرًا إلى التهديد المباشر الذي يُشكله الملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبي، على تشغيل سد الرصيرص (جنوب جمهورية السودان) وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق.



وترأس حمدوك، اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة، بحضور وزيري الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي، والري الدكتور ياسر عباس، ومدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق الركن جمال عبد المجيد، وأعضاء اللجنة الفنية.



واستمع الاجتماع إلى تقرير من وزيرة الخارجية حول نتائج جولتها الأخيرة لعدد من دول غرب إفريقيا، وقدم وزير الري السوداني، تقريرًا حول أنشطة وأعمال فريق التفاوض واللجان الفنية والسياسية والإعلامية المساندة.