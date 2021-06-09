وزير التعليم يطمئن أولياء الأمور بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وجه أحد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة سؤالًا إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن تطابق الأسئلة بين البابل شيت والتابلت.

وقال السائل، عبر جروب "ادعم طارق شوقي" على تطبيق "واتساب"، "سؤال متعدد من الطلبة، هل الطالب اللي هيختار التابلت مع البابل شيت هيكون نفس النموذج واحد على الاتنين بترتيب الأسئلة حرصا على وقت الطالب أثناء الامتحان".

وتفاعل بدروه الدكتور طارق شوقي، قائلًا: "هذه وظيفتنا أن يتطابق الاثنان ولا داعي للقلق من هذا لأننا مسئولون عنه وسيكون الاثنان متطابقين بإذن الله بدون جهد من الطالب أو أى عنصر بشري".

واعتمد الوزير جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 والذي جاء على النحو التالي:



جدول امتحان الشعبة الأدبية

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي



وتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الاربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة .