أول قرار من النيابة ضد المتهمين بحادث أبو حزام فى نجع حمادى

قررت النيابة العامة بنجع حمادي، برئاسة المستشار إيهاب الصاوي رئيس النيابة، والمستشار محمد المراغي مدير النيابة العامة بنجع حمادي، حبس 4 متهمين بقتل 11 وإصابة 6 آخرين، في القضية المعروفة باسم " مذبحة أبو حزام "، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى لهم التجديد في الميعاد القانوني، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، بعد جلسة استمرت قرابة 10 ساعات.

ولقي 11 أشخاص مصرعهم ، وأصيب 7 آخرين، في مشاجرة مسلحة وإطلاق النيران على سيارة بقرية أبو حزام بنجع حمادي، من بينهم 5 سيدات و 3 أطفال، كانوا ضمن ضحايا الحادث.

وأسفر الحادث عن مقتل 4 سيدات بينهن جثتين مجهولتي الهوية، وتبين أنهن سعدات عبد الواحد محمد، ونجمية إسماعيل محمد، فضلا عن مصرع طفل وإصابة اثنين آخرين، ومن بين الضحايا طفل وجده ووالدته.

تلقى اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، اخطارًا، بنشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتين السعدية والعوامر، بقرية ابو حزام بنجع حمادي، وإطلاق النيران على سيارة ميكروباص، أسفرت عن مصرع، هدى سعيد نور 8 سنوات، ومحمد سيد محمد 22 سنة، وحنان حمادة شاكر 20 سنة، ويوسف مسعود أنور 15 سنة، حسين أحمد 45 سنة، وسامي عبد الشكور محمد 43 سنة، وفتحي عمر محمد حسين 30 سنة، ونور الدين عبد الشافي محمد 65 سنة، وجثتين لسيدتين مجهولتي الهوية، وهن سعدات عبد الواحد محمد، ونجمية إسماعيل محمد، 45 ، 55 عاما، وإصابة هدية شحات، وجمال عبد اللطيف، وصابرين أحمد، وايوب وليد، 5 سنوات وثناء محمد، وعلاء عبد الصبور، وناجح مسعد، 15 سنة،

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفي قنا الجامعي ونجع حمادي العام، وانتقلت قوات أمنية إلى مقر الواقعة، وقررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثث.