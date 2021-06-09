الأربعاء 09 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مساعد وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر بجذب الاستثمارات النيوزيلاندية المباشرة

السفير طارق الوسيمي
السفير طارق الوسيمي

أكد السفير طارق الوسيمي مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية اهتمام مصر بجذب الاستثمارات النيوزيلاندية المباشرة.


جاء ذلك خلال جلسة المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في كل من مصر ونيوزيلاندا، التي عقدت عبر الفيديو كونفرانس، ورأس الجانب المصرب السفير طارق الوسيمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، كما رأس الجانب النيوزيلاندي السفير روب تيلور، نائب وزير الخارجية النيوزيلاندى لشئون أوروبا وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا.


واستعرض الوسيمي، خلال المشاورات، مزايا الاستثمار في مصر، والتسهيلات التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


وبحث الجانبان، خلال المشاورات، العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات ملف سد النهضة، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وكذلك الموضوعات التي تخص العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز العلاقات السياسية، والاقتصادية بين البلدين.


كما تناولا وسائل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وكيفية تشجيع الصادرات المصرية المختلفة إلى السوق النيوزيلاندي.


وناقشا الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي، والاستفادة من الخبرة النيوزيلندية في المجال الزراعي والصحة الحيوانية، وتشجيع تقديم الجانب النيوزيلندي لبرامج التدريب الفني لمصر في مجال تنمية الثروة الحيوانية، والتعاون بين وزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية ووزارة الزراعة المصرية، وتبادل زيارات الخبراء عقب فتح الحدود وانتهاء جائحة "كورونا".

مصر تعاون فلسطين سفير الشرق الأوسط وزارة الزراعة الاسيوى اقتصاد الخارجية قناة السويس التبادل التجاري استثمارات منطقة كورونا

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