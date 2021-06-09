الأربعاء 09 يونيو 2021
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عالم

السودان: مسار التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية يسير بصورة جيدة

عبد العزيز الحلو
عبد العزيز الحلو

أكد رئيس فريق الوساطة في مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، أن مسار التفاوض بين الطرفين يسير بصورة جيدة وسلسة.


وواصل وفدا الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية – شمال"، جلساتهما المباشرة في جوبا، بحضور فريق الوساطة الجنوبية برئاسة توت قلواك، لمناقشة القضايا الخلافية في مسودة الاتفاق الإطاري، وترأس الوفد الحكومي عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، فيما ترأس وفد الحركة أمينها العام عمار آمون.


وقال قلواك، في تصريح صحفي، إن جلسات التفاوض المباشرة بين وفدي الحكومة الانتقالية و"الحركة الشعبية – شمال"، تسير بصورة جيدة وتسودها روح الجدية والمثابرة من أجل الوصول إلى سلام شامل وعادل، لافتا إلى أن الوساطة كونت عدة لجان لحسم القضايا المتبقية ورفعها لجلسة غد الأربعاء.


وأوضح أن الوساطة لا ترى أن هناك قضايا خلافية كبيرة بين الطرفين، وأن تباين المواقف ينحصر في نطاق ضيق يمكن معالجته، مضيفا أن تحقيق السلام بات قريبا، من خلال ما لمسناه من إرادة وعزيمة متوفرة لطرفي التفاوض.
 

وفي وقت سابق ، أعرب الناطق الرسمي باسم وفد حكومة السودان، عن تفاؤل طرفي التفاوض بشأن معالجة ما تبقى من قضايا، خاصة وأن الجميع مدرك بأن الحرب الأهلية في السودان، التي استمرت عدة عقود، تحتاج منا جميعا لجهد ومثابرة من أجل معالجة القضايا التي تسببت فيها.


وقال يوسف "طالما هناك استلهام لروح ثورة ديسمبر المجيدة ونضالات النازحين واللاجئين ومن فقدوا أرواحهم جراء الحروب الأهلية، فإن التوصل لحل شامل وعادل يظل ممكنا"، مؤكدا توفر العزيمة والإصرار من أجل تحقيق السلام وإيقاف الحرب بشكل نهائي في السودان.


من جانبه، أوضح كوكو محمد جقدول الناطق الرسمي باسم وفد "الحركة الشعبية - شمال"، أن الوساطة الجنوبية كونت لجانا لمناقشة القضايا التي لم يتم التوافق حولها، مؤكدا جدية الطرفين وتفاؤلهما بشأن إيجاد المعالجات للقضايا الخلافية المتبقية.

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