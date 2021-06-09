رسالة هامة من وزير التعليم بشأن الغش فى الامتحانات

الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أسهل طريق هو إلقاء اللوم على الدولة في موضوع الغش دائمًا، مؤكدًا أن الدولة تقوم بدورها فى هذا الشأن.

وأضاف وزير التعليم، ردًا على حوار أعضاء جروب "طلاب وطالبات مصر" على تطبيق "واتساب" عن الغش في امتحانات الثانوية العامة: "طبعا ستقوم الدولة بدورها ولكن لابد في نفس الوقت أن نتفكر في أسباب هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة، وإدراك أنها انعكاس لأمراض مزمنة في التعليم المصري، والاهتمام بالنجاح بأى شكل حتى بدون تعلم وبدون استحقاق، لأن الوجاهة الاجتماعية عند الكثيرين أهم من المهارة الحقيقية، ولأن طريقة تصميم التنافس على الجامعات من خلال المنفذ الضيق الأوحد وهو التنسيق يخلق هذه الحالة الهستيرية، والتي أدت بنا إلى مافيا الدروس والسناتر والغش والتسريب والتهكير، وضاع التعلم وضاعت المعرفة ولم يعد يهتم بهم الكثيرون".

وتابع وزير التعليم: "يساهم الكثير (وليس الجميع) من أولياء الأمور في ضغوط هائلة على أبنائهم من أجل الحصول على درجات بأى طريقة للأسف بدلا من التشجيع على اكتساب معرفة حقيقية تنفعهم، لأن بالنسبة لهم المرور من التنسيق أهم من العلم".

واختتم شوقي: "علينا جميعا الانتباه لهذه الظاهرة والتفكر فيها وعدم ترديد أن التنسيق هو الحل الوحيد العادل لدخول الجامعات، وأن النظام التراكمي هو ٣ ثانوية عامة وما شابه، وأن البقاء على ما نحن عليه لن يفيد أحدًا ويؤذي الأبناء في المقام الأول والله أعلم".

وفي وقت سابق، اعتمد وزير التعليم، جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021، والذي جاء كالتالي:

جدول طلاب الشعبة العلمية

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي

جدول طلاب الشعبة الأدبية

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الاربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة .