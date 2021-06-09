الأربعاء 09 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: نصف مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال 3 أشهر

المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى 435.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 381 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 54.9 مليون دولار خلال عام.

ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر من سجاد وكليم سجلت ارتفاعًا إلى حدود 110.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 78.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 32.1 مليون دولار خلال عام.

وأضاف تقرير الإحصاء، أن صادرات السلع تامة الصنع بلغت 4.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 3.2 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.1 مليار دولار خلال عام.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  قد أعلن انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر  مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها  25.2 ٪.
   
ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة  43.5  ٪ حيـث بلغت 3.41  مليار دولار خـلال شهــر مارس 2021  مقابل 2.38  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2 ٪ ،ملابس جاهزة بنسبة 49.3  ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة  بنسبة 18.4٪ ، بطاطس بنسبة 1.1 ٪).

بينما انخفضت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2021  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (برتقال بنسبه 72.4 ٪، فواكه طازجة بنسبة 71.4%، أسمدة بنسبة 40.5 ٪، منتجات البان  بنسبة  1.7٪).

الاحصاء صادرات مصر سجاد ملابس جاهزة

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