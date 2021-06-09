«بتكوين» تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع بعد تعليقات من «الضرائب الأمريكية»

هبطت بتكوين العملة الرقمية الأشهر في العالم إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الثلاثاء، وسط علامات على الحذر من المؤسسات الاستثمارية، ومتأثرة بتعليقات رئيس إدارة الضرائب الأمريكية.

وبحسب ما أوردته وكالة رويترز مساء اليوم الثلاثاء، فقد دعا رئيس إدارة الضرائب في الولايات المتحدة الكونغرس إلى منح إدارته سلطات قانونية واضحة فيما يتعلق بالإبلاغ عن تحويلات العملات المشفرة.

وهبطت بتكوين 4.5 بالمئة إلى 32055.20 دولار في أواخر جلسة التداول، بعد أن نزلت أثناء الجلسة إلى 31025 دولارا وهو أدنى مستوى لها منذ التاسع عشر من مايو عندما هوت إلى حوالي 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ يناير.

وفي نهاية مايو الفائت، صعدت عملة إيثر المشفرة أكثر من خمسة بالمئة اليوم الإثنين، إلى 2523 دولارا لكنها ظلت أقل بما يزيد على 40 بالمئة عن ذروتها القياسية فوق 4300 دولار المسجلة هذا الشهر.

وارتفعت العملة ‭‭4.1‬‬ بالمئة إلى ‭‭2495.69‬‬ دولار في الساعة ‭‭0950‬‬ بتوقيت جرينتش.

أما منافستها بِتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم، فارتفعت ‭‭0.8‬‬ بالمئة إلى ألفا و987‬ دولارا في تعاملات هادئة مع إغلاق أسواق لندن والولايات المتحدة في عطلات عامة.

كانت بِتكوين أقل تقلبا في الأيام الأخيرة لكنها انخفضت أكثر من ‭‭35‬‬ بالمئة هذا الشهر، متأثرة بضغوط تنظيمية متزايدة على القطاع. المستويات الحالية للعملة لم تشهدها منذ فبراير وهي قُرب نصف ذروتها البالغة 65 ألف دولار المسجلة في أبريل.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب اليوم، متجهة صوب أكبر قفزة شهرية لها منذ يوليو 2020، بفضل تراجع الدولار وعوائد السندات، فضلا عن تنامي الضغوط التضخمية التي تعزز الطلب على المعدن هي الأخرى.

وبحلول الساعة 0637 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1905.14 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1908.80 دولار.

وصعدت الأسعار الفورية حوالي 7.7 بالمئة هذا الشهر، معظم الأسواق مغلقة في عطلات عامة بالولايات المتحدة وبريطانيا اليوم.

وقال ستيفن إينس، العضو المنتدى لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول، "الذهب يستمد القوة من مخاوف التضخم وبعض الميل في العوائد.

"الدولار على ضعفه، وهذا داعم للغاية المراهنون على صعود الذهب أعينهم الآن على الألفي دولار، ومعظمهم يتوقع أن يرتفع أكثر".

تراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة، في حين نزل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.593 بالمئة يوم الجمعة، مقلصا تكلفة حيازة الذهب غير المدر للفائدة.