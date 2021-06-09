قبل عقده غدًا.. طلاب الإعدادية بسوهاج يزعمون تسريب امتحان الهندسة و«التعليم» ترد

تداول عدد من طلاب وطالبات محافظة سوهاج صورًا قالوا إنها لامتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية والمقرر عقده غدًا الخميس لطلالب المحافظة.

وقال الطلاب، خلال منشورات لهم على "فيسبوك"، إن الامتحان تم تسريبه وما يتم تداوله هو امتحان الهندسة المقرر عقده غدًا الخميس في جميع مدارس سوهاج.

بدورها، كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة على تواصل مع مديرية التربية والتعليم بسوهاج لمعرفة حقيقة الأمر وإذا كان المتداول هو الامتحان أم لا.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه إذا ثبت أن الأسئلة المسربة هى للامتحان بالفعل سيتم إحالة الموضوع بالكامل للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين والمتسببين في ذلك.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية قد بدأ، وأضاف المصدر خلال تصريحات لـ"الدستور" أن اعتماد النتيجة سيكون أول الأسبوع المقبل على أن تكون النتيجة بالمدارس يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل.

وأدى طلاب الإعدادية بالقاهرة امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الثلاثاء 1 يونيو، ومادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 2 يونيو، ومادة الهندسة يوم الخميس 3 يوينو، ومادة اللغة الأجنبية يوم السبت 5 يونيو ومادة الجبر والإحصاء يوم الأحد 6 يونيو، واختتموا الامتحانات الإثنين 7 يونيو بمادة العلوم.

وخلال فترة الامتحانات حرصت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على إلزام الجميع بارتداء الكمامة، كما تم توزيع 14 طالبا فقط بكل لجنة للحفاظ على التباعد، بالإضافة إلى تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان.

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 82030 طالبًا و76766 طالبة بمجموع 158796 طالبًا وطالبة، داخل 75 لجنة بالإضافة لـ 2 على مستوى الجمهورية من بينهم 1 من محافظة القاهرة يؤدون الامتحان بمستشفى 57357.

ويبحث عدد كبير عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالمدارس فى محافظة القاهرة 2021، حيث قال محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن المديرية كانت حريصة على صحة الطلاب لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم التنبيه على إلزام جميع الطلاب والمراقبين ومشرفى اللجان على ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، وضرورة الاهتمام بدقة البيانات والمعلومات التى يتم رصدها داخل المدرسة أو ديوان الإدارة وإرسالها إلى المديرية، والقيام بحملات تطهير باستخدام المعقمات لجميع الدواوين والمدارس والمنشآت التعليمية.