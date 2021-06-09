الأربعاء 09 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

«اللون الأخضر بيهديني».. أحدث إطلالة لأسما شريف منير على إنستجرام

أسما شريف منير
أسما شريف منير

ظهرت النجمة أسما شريف منير، فى أحدث إطلالة، كاشفة عن جمالها، حيث نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا جديدة لها، وحازت على إعجاب الآلاف من المتابعين.
 

أسما شريف منير


أحدث إطلالة لأسما شريف منير
 

واختارت أسما شريف منير، الظهور بإطلالة سيمي كلاسيك، حيث ارتدت “تيشيرت ضيق” باللون الأبيض والأسود، ونسقت معه بنطلون أخضر فاتح اللون، وحزام بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اختارت اسما وضع أحمر شفاة قوي، ليبرز جمالها، وأكملت إطلالتها بإرتداء نظارة شمسية سوداء اللون.
 

أسما شريف منير


اللون الأخضر
 


وكتبت أسما لجمهورها حول أحدث إطلالة لها قائلة: "درجات الاخضر بقت بتهديني جداً، و خلتني أشوف الطبيعة بعين تانية خالص، حيث لاقت إعجاب وتفاعل الآلاف من المتابعين، فكتب لها النجمة ليلى زاهر: قمر، ووافقتها الرأي أخري قائلة: أنا كمان بعشق اللون الأخضر فى الطبيعة بحس براحة نفسية.
 

أسما شريف منير


الفستان المنقوش

 

وفى إطلالة سابقة لها، لفتت أسما شريف منير، إليها الأنظار، بفستان أبيض اللون منقوش بالورود الملونة، ونسقت معه كارديجان صيفيا باللون الأصفر، خلال عطلتها الصيفية، وارتدت "شبشب" يناسب البحر، وحقيبة أنيقة من الخوص لتبدو فى إطلالة مشرقة، وعقلت على صورها، قائلة: "اللون الأصفر ده مظلوم معانا جداً، مع إنه لون مبهج بشكل مش عادي، وعلاقتنا بيه يا بنحبه يا مستحي، مفيش في النص" مضيفة: "وأنا حقيقي مكنتش بقدر خالص عليه لحد ما وقعت في غرامه فجأة وبقيت لما بشوف اللون الأصفر على طول بحس ببهجة وسعادة وطاقة".

 

أسما شريف منير


من هي أسما شريف منير؟


وأسما شريف منير هى ممثلة وإعلامية مصرية، وهي ابنة الفنان شريف منير من زوجته الأولى ناهد، وتخرجت أسما من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واستطاعت دخول عدد من المجالات، منها الإعلام وعالم التجميل والغناء وغيرها.

وكانت أسما مؤخرا، قد قدمت برنامجها "أنا وبنتي"، العام الماضى، بالمشاركة مع والدها الفنان شريف منير في تقديمه، وهى التجربة الأولى لها فى مجال البرامج التلفزيونية، وحظى البرنامج بمتابعة الكثير من الأشخاص.

أسما شريف منير إطلالة أسما شريف منير اللون الأخضر انستجرام برنامج أنا وبنتي

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