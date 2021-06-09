طبيب قلب يوضح علاقة تلقى لقاح كورونا بالتجلطات الدموية

يقبل الكثير من الناس على التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة لتلقي اللقاح ضد وباء فيروس كورونا المستجد، وبحسب آخر بيان للوزارة فإن عدد المواطنين الذين سجلوا للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و400 ألف مواطن، ولكن عدد الذين تلقوا اللقاح عددهم 2 مليون و250 ألف مواطن.

كل تلك الأعداد فضلًا عن أكثر من 750 ألف مواطن تلقوا رسالة بمكان وموعد تلقي اللقاح ولم يذهبوا، بسبب مخاوفهم الكبيرة من حدوث آثار جانبية كالتجلطات الدموية، بناء على ما قرأوه في الصحف العالمية أو شاهدوه في المحطات التلفزيونية.

بعض الصحف العالمية أكدت في دراسات وأبحاث علمية أن بعض اللقاحات تحدث بسببها آثار جانبية ولكنها ليست على جميع الأشخاص منها التجلطات الدموية في جميع أنحاء الجسم أو خفقان شديد في القلب أو تشنجات أو ارتفاع في درجة الحرارة.

لذلك يتحدث اليوم للدستور الدكتور "يحيي زكريا" أخصائي جراحة القلب عن تأثير لقاحات كورونا الجانبية على الجسم.

- ما هي أعراض الجلطات الدموية؟

- للجلطات أشكال وأعراض كثيرة، فجلطات القلب من أبرز أعراضها ضيق في التنفس ووجع في الصدر وخفقان في القلب في بعض الحالات.

-أما جلطات المخ فتكون أعراضها: الدوخة الشديدة، تشويش في الرؤية، صعوبة في بلع الطعام، صداع شديد، تنميل في الأطراف، ثقل في اللسان وصعوبة في التحدث، غثيان وقيء.



- متى يجب تناول أدوية السيولة؟

يجب أن نتفق أن تناول أدوية السيولة حتى لو برشامة واحدة من أسبرين الأطفال صباحًا أو مساءًا قبل النوم مهم جدًا عند بلوغ سن الأربعين عام، ولكن بعدما سببه الفيروس من تجلطات أصبح تناول أدوية السيولة من أهم ما يفعله الأشخاص من بداية سن 25 عام.

- هل تناول أدوية السيولة ضروري قبل تلقي اللقاح؟

اذاا كان متلقي اللقاح شخص سبق له الإصابة بفيروس كورونا فلا تنقطع عنه أدوية السيولة لمدة تتراوح من 6 أشهر حتى عام على الأقل، بسبب الخوف من عدم إذابة الجلطات التي أصيب بها خلال فترة مرضه أو بسبب إمكان تعرضه للإصابة بالفيروس مرة أخرى.

- ما مدى الصلة بين الاصابة بالجلطات وتلقي اللقاح؟

- هناك صلة قوية بينهم بسبب أن اللقاح عبارة عن الفيروس لكنه ضعيف ولكن الشخص المتلقي اللقاح لا يعرف مدى قوة مناعته ولا تحمل جسمه لقوة اللقاح، لذلك هناك حالات اصيبت بالكورونا وظهرت عليها الاعراض بعد تلقي اللقاح بثلاثة ايام، وهناك حالات اخرى توفت بعد تلقي اللقاح بأسبوع بسبب عدم تحمل جسمهم لقوة اللقاح وحدوث العديد من الجلطات الداخلية لهم ولكنهم لم يشعروا بها.

- من اكثر الفئات المعرضة للاصابة بالتجلطات الدموية؟

اكثر الفئات المعرضة لخطر الاصابة بالتجلطات الدموية بسبب كورونا الشباب فى العقد الثاني حتى العقد الخامس او السادس من العمر، والنساء بشكل عام هن أكثر عرضة ايضا لخطر الإصابة بالتجلطات بسبب حدوث الدورة الشهرية وانخفاض الصفائح الدموية او تلقي موانع الحمل في بعض الاحيان والذين لديهم تاريخ وراثي مع التجلطات.

- ما الخطوات التي يجب اخذها قبل تلقي اللقاح؟

- يجب تلقي اللقاح بعد الاصابه بفترة تتراوح من 60 يوم حتى 90 يوم ويكون ذلك باستشارة الطبيب المعالج، وعمل صورة دم كاملة وقياس نسبة التجلطات في الدم خاصة لمرضى القلب والخضوع لعمل رسم قلب ورسم مخ واشعة على الرئة والحفاظ على تناول ادوية السيولة والمشروبات بشكل كبير جدا خاصة الماء.

- لو تم تلقى اللقاح وحدثت بعده جلطات وريدية ما الحل؟

هناك اشخاص تتلقى اللقاح بدون اى تجهيزات طبية وبعد تلقيه يتعرضوا لحالة من التجلط الوريدي بشكل كبير خاصة في اليدين، او الفخذين من الخلف، بسبب قلة صفايح الدم بعد تلقي اللقاح، في تلك الحالة يجب الذهاب الى الطبيب فورا وتأجيل موعد الجرعة الثانية من اللقاح.

- هل الأسبرين وحده كافي لمنع التجلطات الدموية؟

الأسبرين يعمل على حدوث سيولة في الدم يمكن تناول أسبوسيد الاطفال بمعدل 2 في اليوم قبل النوم لان أكثر حالات الجلطات تحدث ليلا وقت النوم فهو يستعمل بالفعل مع مرضى القلب والمصابين بالجلطات ولكن بجرعات اكبر.



- ما هى النصائح التي يجب العمل بها لتجنب الاصابة بالتجلطات؟

- يجب تناول السوائل بشكل كبير جدا على مدار اليوم وخاصة الماء على الاقل تناول 15 كوب ماء في اليوم.

- عدم التدخين.

- تناول الكثير من الخضروات خاصة المليئة بالميياه والالياف لانها تشكل درع واقي للخلايا.

- عدم تناول الزيوت المهدرجة والاطعمة المليئة بالدهون لانها تساعد بشكل كبير على حدوث التجلطات.