الأربعاء 09 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شعير: الاستثمار الرياضى أحد أدوات جلب إيرادات متنوعة للشركات

محمد شعير
محمد شعير

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد شعير، إن الدولة نجحت في تجربة الاستثمار الرياضي من خلال تطوير الشركات والأندية التابعة للشركات.

وأضاف شعير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة تعمل على انتعاش قطاع الاستثمار الرياضي والشركات في إطار تنمية المناخ الاستثماري. 

وأكد شعير أن تأسيس شركة لفريق كرة القدم بنادي غزل المحلة التابع لشركة غزل المحلة سيساهم في تنمية المناخ الاستثماري في الشركات.

وأوضح أن الاستثمار الرياضي أصبح أحد الأدوات الهامة في التنمية لجلب إيرادات متنوعة للشركات.

وفي وقت سابق، أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على بدء الخطوات التنفيذية لتحويل نادي غزل المحلة إلى 3 كيانات تشمل تطوير نادي العاملين وإنشاء نادٍ اجتماعي رياضي خاص لمجتمع المحلة الكبرى، بالإضافة إلى شركة غزل المحلة لكرة القدم.

وأوضح الوزير أن تطوير نادي العاملين يهدف لرفع كفاءة المنشآت القائمة وإقامة عدد من الملاعب لتحسين الخدمات المقدمة للعاملين وأسرهم، ويشمل ذلك الصالات المغطاة والصالونات والمطعم وحديقة الأطفال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر ستاد غزل المحلة، بحضور على العباسي رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، ومحمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، والدكتور هشام صبحي رئيس شركة كوزموس للهندسة والاستشارات وعدد من  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وبالنسبة للنادي الخاص، أكد الوزير أن الهدف يتمثل في جذب شريحة من المجتمع المحلاوي لممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية، موضحا أن النادي سيقام على مساحة 80 ألف متر ويضم نحو 10 آلاف عضوية.

وعن شركة غزل المحلة لكرة القدم، أشار الوزير إلى أن فكرة تأسيس الشركة بدأت في سبتمبر 2020 بعد الاحتفال بصعود فريق غزل المحلة إلى الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأضاف أن الهدف من الشركة ليس فقط وضع الأسس لاستمرار الفريق الأول في الدوري الممتاز، وإنما تطوير قطاع الناشئين والبراعم بإمكانيات جيدة وإحداث طفرة في التدريب واللاعبين أنفسهم بما يسمح بإخراج لاعبين قادرين على المنافسة في الدوري الممتاز والأندية الخليجية والأوروبية.

جدير بالذكر أنه تم التعاقد مع شركة كوزموس التي انتهت من إعداد الرسومات المبدئية لتطوير نادي العاملين، وكذلك النادي الاجتماعي الرياضي الخاص، كما تم التعاقد بين شركة غزل المحلة لكرة القدم و شركة برايم لتكون بنك الاستثمار المسؤول عن إدارة عملية الاكتتاب العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم.

وخلال المؤتمر، قام السيد الوزير بتكريم كلا من  مجدي الألفي، حسام عزو أعضاء مجلس الإدارة السابق لشركة غزل المحلة لكرة القدم ، موجها الشكر لهما على مجهوداتهما مع النادي.

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