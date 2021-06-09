وزارة الدفاع الأرمنية تعلن إقصاء قائدي وحدتين عسكريتين وإحالتهما للتحقيق

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الثلاثاء عن إقصاء قائدي وحدتين في الجيش الأرمني وإحالتهما للتحقيق.

وأشارت وزارة الدفاع في بيان لها نقلته وكالة “إنترفاكس” الروسية، إلى أنها فتحت تحقيقا مع العقيد تاديفوسيان والعقيد غيفوركيان، وأعفتهما من مهام الخدمة حتى إتمام التحقيق، دون أن تذكر سبب فتح التحقيق.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام أرمنية بأن إقصاء قائدي الوحدتين المتمركزتين على حدود أرمينيا، إحداهما على الحدود مع إيران والثاني مع أذربيجان، جرى بسبب رفضهما تنفيذ مطالب القيادة "بضمان الأصوات" لصالح حزب رئيس الوزراء المستقيل نيكول باشينيان في وحدتيهما أثناء الانتخابات البرلمانية.

يذكر أن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان قدم استقالته يوم 25 أبريل على خلفية أزمة سياسية حادة والتوترات على الحدود مع أذربيجان.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في أرمينيا يوم 20 يونيو الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم، هدد الرئيس الأرمني السابق سيرج سركسيان القائم بأعمال رئيس الوزراء نيكول باشينيان بنشر مواد تعرضه للخطر، في حال لم يثبت بالدليل اتهامات بخسائر في كازينو مونتي كارلو وجهت لسركسيان.

وقال أمام تجمع لأنصاره: "لقد نشروا هذه الكذبة لسنوات عديدة، ولم أعتبر من الضروري الرد، لأنني كنت رئيسا.. لقد أطاعتني الأجهزة الأمنية، ويمكنهم القول إن هذه المعلومة غير مثبتة... والآن أصرح عنها بحضوركم".

وأضاف: "أعطيه مهلة 24 ساعة، إما أن يقدم حقيقة واحدة على الأقل، أو سأقوم بنشر مثل هذه الحقائق عنه وعن أسرته... سوف يبصق المجتمع عليه".

وأشار سركسيان، إلى أن "جهاز الأمن القومي برمته في أرمينيا كان خاضعا لباشينيان لمدة ثلاثة أعوام، وأنه واثق من أن "أنصار القائم بأعمال رئيس الوزراء والذين ساعدوه ويدعمونه، لديهم الفرصة للكشف عن أي حقيقة في أي مكان في العالم".

ووفقا للرئيس السابق، كان دائما يتجنب الكازينوهات، وقال: "يدعون هراء بشأن بادن بادن، عدم إدراك أن الكازينو يعمل هناك منذ القرن التاسع عشر، إنه متحف أكثر منه كازينو، بالإضافة إلى أصدقائي، يعرف مئات الأشخاص الآخرين أنني كنت أسير دائما في الشارع حيث يقع الكازينو.. تعد المدينة مركزا ثقافيا لتحسين الصحة، حيث توجد فرصة للتعرف على لآلئ الثقافة، وتقام أفضل المهرجانات الفنية هناك".

وقال: "الناس الذين ينشرون مثل هذه الشائعات يحكمون على أنفسهم بالجهل.. إنهم لا يعرفون ما هو عليه، ولا يحتاجون إلى الاتصال بالثقافة، لأنهم يدركون مستواهم المنخفض".

وشدد على أنه لم يزر موناكو خلال الـ15 عاما الماضية، وهو "أمر يسهل التحقق منه".

وستجرى الانتخابات البرلمانية المبكرة في الـ20 من يونيو في أرمينيا، حيث تم تسجيل 22 حزبا وأربع كتل حزبية للمشاركة في الانتخابات.