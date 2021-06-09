خبير اقتصادي يثمن دور الدولة في تعزيز صناعة القطن

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري إن الدولة متمثلة في وزارة قطاع الأعمال العام تقوم بدور رائع نحو تعزيز صناعة القطن المصري.

وأضاف البكري في تصريح خاص لـ"الدستور" أن التطوير يساعد على دعم وتعظيم حجم الإنتاج ما يسهم في سرعة نفاذ المنتجات من القطن المصري إلى الأسواق العالمية بشكل كبير، وتلبية احتياجات السوق المحلية منه.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنمية الصناعة المحلية في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية والتصدير إلى الخارج.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام تفقد الأعمال الإنشائية لمصنع "غزل 1 " الجديد ، والذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم.

ويقام مصنع "غزل 1" على مساحة 62.5 ألف متر ليضم 182 ألف مردن ، بطاقة إنتاجية نحو 30 طن / يوم من الغزول الرفيعة والسميكة.

كما تفقد أعمال التطوير وإعادة تأهيل مصنعي 4 و6 بشركة غزل المحلة، حيث اطمئن على موقف الأعمال المدنية والكهرباء تمهيدا لتركيب الماكينات الجديدة، وبدء التشغيل وافتتاح المصانع في النصف الثاني من العام 2022.

وقد أوضح الوزير، أن التطوير سيرفع الطاقة الإنتاجية لشركة غزل المحلة إلى 48 ألف طن سنويا، من إجمالي 188 ألف طن سنويا مستهدف إنتاجها بعد إتمام خطة التطوير في شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة.

وأشار إلى تأسيس شركة للتسويق والبيع لمنتجات شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، بهدف التوسع في الأسواق المحلية والتصدير إلى الخارج.

و استهل الوزير، زيارة الشركة، بتفقد مركز تدريب العاملين ، وذلك بعد الانتهاء من تطويره، وتركيب الماكينات لتدريب العاملين على المعدات والآلات الحديثة الجاري توريدها من كبرى الشركات العالمية.