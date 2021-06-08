إخماد حريق شب في شقة سكنية بعين الصيرة

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

كانت البداية عندما تلقي المقدم شادي الشاهد رئيس مباحث مصر القديمة بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين الصيرة بدائرة القسم.

بالانتقال القوة الأمنية من مباحث القسم واستدعاء رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق عقب التهام النيران لمحتويات الشقة بالكامل.

بإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم واستكمال تحريات المباحث للوقوف على سبب الحريق و بيان إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

ويكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصول الصيف أكثر منها في فصول الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، مشيرًا إلى أن هناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية، التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- كما أن التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول تماس كهربائي في عملية توزيع الكهرباء في الدائرة الكهربائية في المباني.