بدء أعمال حصر الثروة العقارية بحى المناخ فى بورسعيد (صور)

تابع الدكتور منصور بكري رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أعمال حصر الثروة العقارية، حيث بدء الأجهزة التنفيذية بالحي متمثلة في الإدارة الهندسية والتنظيم ورخص المحلات وإدارات المساحة والأملاك بالمحافظة في أعمال الحصر بداية من امتداد شارع دمشق كسري، كتجربة استرشادية يتم تعميمها على باقي الشوارع بنطاق الحي والمحافظة، ثم باقي الجمهورية.

ويتضمن المشروع، عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، ويهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء على البناء العشوائي وغير المرخص، كما يهدف الى تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة.

وتشارك عدة وزارات في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله، بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية، بالإضافة إلى حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات، مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.

حى المناخ فى بورسعيد

حى المناخ فى بورسعيد

حى المناخ فى بورسعيد

حى المناخ فى بورسعيد

حى المناخ فى بورسعيد

حى المناخ فى بورسعيد

حى المناخ فى بورسعيد