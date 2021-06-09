سوريا تعلن تفاصيل تصدي الدفاعات الجوية لعدوان إسرائيلي على ريف دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري، تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف دمشق.

وقالت الوكالة في خبر عاجل: "دفاعاتنا الجوية تصدت مساء اليوم لعدوان إسرائيلي من اتجاه الأجواء اللبنانية".

وتحدثت "سانا" في وقت سابق اليلة عن سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، من دون ذكر أي تفاصيل عن المواقع التي استهدفها الهجوم الإسرائيلي ولا الخسائر المحتملة الناجمة عنها.

وقال التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقتين الوسطى والجنوبية، موضحا أن الضربات الإسرائيلية جاءت من الأجواء اللبنانية.

يذكر أنه في الخامس من مايو الفائت، أعلنت سوريا تصدى قوات دفاعها الجوى، لعدوان إسرائيلى من اتجاه جنوب غرب اللاذقية على بعض النقاط فى المنطقة الساحلية وأسقطت بعض الصواريخ.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية، عن مصدر عسكرى، أن العدوان الإسرائيلى أدى إلى مقتل مدنى وإصابة 6 آخرين بينهم طفل ووالدته فى حصيلة أولية إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية، من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية.