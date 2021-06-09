ليلى علوى عن فيلم «ماما حامل»: لذيذ وعجبنى وتجربة جديدة

علقت الفنانة ليلى علوي على مشاركتها في فيلم "ماما حامل" المطروح في دور العرض المصرية والعربية والذي حقق إيرادات قوية.

وقالت "علوي"، في لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، اليوم الثلاثاء: "الفيلم لذيذ أوي عشان كده حبيته، ومن أول ما سمعت اسمه في التليفون ضحكت ولما قرأت فرحت وانبسطت ومكنتش مصدقة إنه حلو كده، ولما عرفت التيم وصلت لمرحلة الانشكاح".

وحول أدائها مع الفنان بيومي فؤاد، أكدت ليلى علوي: "أن بيومي فؤاد راجل طيوب جدًا وذكي أوي وعنده قدرة على التجميع والاستعياب ويكون جاهز على طول، بالإضافة لكوكبة الشباب نانسي صلاح وحمدي وسلام كلهم لذاذ، وكنت بفطس على روحي من الضحك كل ما أشوفهم، صحيح كنا بنقعد لساعات طويلة ما بين 16 ساعة في العمل لكن بمجرد ما أشوفهم بيتكلموا مع بعض بفطس من الضحك".

وبالنسبة إلى تجاربها الكوميدية السابقة في "حلق حوش" وغيرها مثل "سمع هس" والمسرحيات، لفتت الفنانة إلى أن هناك تجارب كوميدية سابقة لها في هذه الأعمال سواء السينمائية أو المسرحية وجميعها تعتمد على كوميديا الموقف وليس الإفيه، مضيفة: "بحب كوميديا الموقف أكثر من الإفيه لأني بحس أنها بتتصدق أكتر، صحيح كوميديا الإفيه حلوة وعسل بس أنا بحب كوميديا الموقف أكتر".

واستقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء 2 يونيو، فيلم "ماما حامل" بطولة الفنانة ليلى علوي، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع الأفلام التي تم طرحها في موسم عيد الفطر المبارك.

ماما حامل" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.

ويشارك في دور العرض المصرية خلال هذا الموسم ما يقرب من أربعة أفلام سينمائية يقوم ببطولتها عدد كبير من النجوم منها فيلم "ثانية واحدة" وفيلم "ديدو" وأفلام أخرى مثل فيلم "وقفة رجالة" وفيلم "أحمد نوتردام" الذي يقوم ببطولته الفنان رامز جلال.