الأسبوع القادم.. عقد عمومية «مصر للفنادق» لنظر الموافقة على النظام الأساسي للشركة

يعقد مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد الأسبوع القادم.

وأوضحت الشركة، أن العمومية غير العادية ستناقش الموافقة على التحول من العمل تحت مظلة القانون 203 لسنة 1991 المعدل بالقانون 185 لسنة 2020 بشأن شركات قطاع الأعمال العام تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981، وتعديلاته بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والشخص الواحد.

وأضافت أن العمومية ستنظر أيضًا في الموافقة على النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وعلى صعيد العمومية العادية، تضمن جدول الأعمال مناقشة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب حسابات، وعرض توصيات ومقترحات اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الإدارة وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 203 لسنة 1991.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2021، تحولها من الربحية للخسارة، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيانها للبورصة، أنها حققت خسائر بلغت 143.14 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 142.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 13.64 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 288.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، صافي خسائر قبل الضريبة بلغ 106.46 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 117.05 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل 7.04 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 215.52 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.