الأربعاء 09 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 16 طن أجبان منتهية الصلاحية في دمنهور

أجبان منتهية الصلاحية
أجبان منتهية الصلاحية

تمكنت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة وبالتنسيق مع العميد وجدي الصيرفي مدير مباحث التموين بالبحيرة، ومشاركة محمد عابدين مدير إدارة تموين دمنهور من  ضبط 800 صفيحة أجبان زنة الصفيحة 20 كجم بإجمالي 16 طنا منتهية الصلاحية.

وتم طمس تاريخ الإنتاج الأصلي المنتهي والمطبوع علي الصفائح وطبع تاريخ إنتاج جديد لإطالة فترة الصلاحية، مما يعد غشا تجاريا وتدليسا يعرض صحة وحياة المواطنين للخطوره الشديدة.

وتبين قيام صاحب الأجبان بطمس تاريخ الإنتاج الأصلي المنتهي وطبع تاريخ إنتاج جديد وتم التحفظ على الكميات المضبوطة بمعرفة الإدارة لحين صدور قرار من النيابة العامة في الحرز المضبوط.

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