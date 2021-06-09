الأربعاء 09 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صرف معاشات المتخلفين بمكاتب البريد غدا

معاشات
معاشات

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا، صرف معاشات يونيه لمن تخلف عن الصرف من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأعلنت الهيئة القومية تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والمجتمع بشكل عام، مع الاستمرار في توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع أصحاب المعاشات على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم المالية في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم.

وأكدت عبر موقعها، أنه  تقرر وضع آلية تقسيم الصرف على أيام متفرقة من شهر يونيه وفقاً لقيمة المعاش منعا للتكدس، فى حين يحق صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي فى اى وقت من اى الشهر وأيا كان المبلغ المستحق

وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر يونيو، يوم الثلاثاء الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأكدت الهيئة القومية أن عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى محافظات الجمهورية بلغ 19 ألفا و65 منفذًا حتى الأول من مايو الماضي.

وأضافت الهيئة أن عدد المؤمن عليهم بلغ 13 مليونا و789 ألفا، وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و529 ألفا، حتى الأول من مايو الماضي.

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