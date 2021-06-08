الباز: ما حدث في 30 يونيو انقلاب شعبي ضد حكم الإخوان

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن ما حدث في 30 يونيو "انقلاب شعبي" ضد حكم الإخوان، مشيرا إلى أن الشعب المصري اختار محمد مرسي، وبعد عام اكتشف أنه اختار جماعة لا تريد الخير لمصر، وكانت النتيجة أنه خرج بالملايين في الشارع لإسقاط حكم الإخوان.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، أن أكثر من 35 مليون مواطن نزلوا الشارع والميادين لإسقاط حكم الإخوان، منوها أن الإخوان كانوا يريدون تحويل مصر إلى دولة دينية.