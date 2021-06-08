الأربعاء 09 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الباز: ما حدث في 30 يونيو انقلاب شعبي ضد حكم الإخوان

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن ما حدث في 30 يونيو "انقلاب شعبي" ضد حكم الإخوان، مشيرا إلى أن الشعب المصري اختار محمد مرسي، وبعد عام اكتشف أنه اختار جماعة لا تريد الخير لمصر، وكانت النتيجة أنه خرج بالملايين في الشارع لإسقاط حكم الإخوان.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، أن أكثر من 35 مليون مواطن نزلوا الشارع والميادين لإسقاط حكم الإخوان، منوها أن الإخوان كانوا يريدون تحويل مصر إلى دولة دينية.

 

التفاصيل

الأكثر قراءة

كارتيرون يزف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن «ساسي»

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

«العواقب وخيمة».. وزير التعليم يحذر طلاب الثانوية العامة

الزمالك يرفض عرضًا كويتيًا للتعاقد مع نجم الفريق

«الشعراوى ماله وما عليه».. مناظرة أسبوعية على صفحات «الدستور»

«تنقله الفئران».. «ميشيجان» تسجل أول إصابة بشرية بفيروس هانتا القاتل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

قوة الأدب

منى رجب

مناقشة دولية فى القاهرة تفتح آفاقًا أمام الصناعة والاستثمار

د.مينا بديع عبدالملك

قصة أُبوة رائعة

ثروت الخرباوي

قولًا واحدًا: لا نسخ فى القرآن

ماجد حبته

نكسة أمريكية إلكترونية جديدة

د. منى حلمى

لو من 18 سنة باعلِّم كلاب كان زمانى بقيت من الأعيان

مؤمن المحمدي

لا مفر

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مصـر السيسى.. وحصاد السنوات السبع السمان!

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سكان بلدة فلسطينية ينظمون احتجاجات لمنع المستوطنين من الاستيلاء على أرضهم

الأحد.. البرلمان الإسرائيلي يصوت على منح الثقة لحكومة من دون نتانياهو

مسئول أممي يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لبذل الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار