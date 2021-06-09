«حياة كريمة» تستكمل أعمال تطوير قرى الغربية وأسوان

أعلنت مؤسسة حياة كريمة استكمال العمل في محافظة الغربية بمحطة الصرف الصحي وكفر ششتا بقرية شبراملس وعزبة أمينة التابعة لكفر الجنيدي وحنون وسنبو الكبري، كفر سنبو، وكفر شمارة ودمنهور الوحش، وكفر غازي، وكفر اسماعيل، وسنباط، وكفر العرب، ومنية المباشرين، وكفر السنادية، كفر نواي، وقرية شرشابة، وميت المخلص، وقرية حانون.

وأكدت المؤسسة، في بيان الثلاثاء، مواصلة أعمال تجديد مدرسة الشهيد محمد رضا ومدرسة الشهيد انور البهى عبية بالقرية، وتوسيع مدرسة شبرا اليمن الثانوية، ومدرسة د/ نزيه فتحى خلف الابتدائية، ومدرسة سنباط الثانوية، ومدرسة الغريب الثانوية، ومدرسة كفر شبرا قلوج القديمة رقم ١، ومدرسة كفر شبرا قلوج الجديدة رقم ٢، ومدرسة اللواء ممدوح الجوهرى بقرية كفر حانوت القبلى، والتشطيب بمدرسة الشهيد عبد القادر موسى بقرية ميت الحارون، وإحلال جزئي لمدرسة شرشابة الثانوية المشتركة سابقا.

أضافت المؤسسة أن ذلك بجانب مد وتدعيم شبكة مياة الشرب بقرية شبرا اليمن وقرية كفر الجنيدي التابعة لوحدة سندبسط، وكفر فرسيس.

على صعيد آخر، أوضحت المؤسسة أنه في أسوان، تم البدء فى معاينة مواقع محطات رفع الصرف الصحي لقرى مركز نصر النوبة، وذلك بعد إسناد مشروعات الصرف الصحي بقرى (عنيبه ارمنا مصمص ابريم - قورتة أول- قورتة ثالث- كشتمنة شرق- كشتمنة غرب - السيالة- المحرقة- وادى العرب- دابود - دهميت - الامبركاب - الدكة - البراعم والأمل)، وذلك ضمن المشروع القومي حياة كريمة، بحضور مهندسين من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، واستشاري الهيئة بالقاهرة، وبارشاد المجالس القروية، وتحت اشراف الوحدة المحلية لمركز نصر النوبة، مع إستمرار أعمال الشبكات بقرى الرديسية ووادى الرديسية والطوناب.