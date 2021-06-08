الإعدام لـ5 متهمين قتلوا وأصابوا 24 في الفيوم

عاقبت محكمة جنايات الفيوم الدائرة الخامسة بالإعدام شنقا لـ5 بعد إحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية هم (محمد مصطفى أحمد نبوي وشهرته إسلام 28 عاما، ومصطفى محمد أحمد نبوى 35 عاما وعبدالتواب احمد محمد نبوى 59 عاما ومحمود محمد أحمد نبوى 45 عاما وأحمد محمود محمد أحمد نبوى وشهرته فارس) بعد إبداء الرأى الشرعى بإجماع الأراء عما أسند للمتهمين بقتل 7 وإصابة 17 فى مشاجرة بين أبناء العموم.

كما أصدرت حكمها بمعاقبة كريم سيد محمد أحمد نبوى 19 عاما، ومحمود سيد محمد أحمد نبوى 28 عاما وتوبه مصطفى أحمد نبوى 32 عاما، ومحمد محمد أحمد محمد نبوى 29 عاما، محمود مصطفى عبدالوهاب، بالسجن 15 عاما مشدد، وبراءة خالد مصطفى أحمد محمد نبوى من التهمة المنسوبة إليه، ليصبح الحكم نهائي وبات بعد نظر في قضية بشعة شهدتها محافظة الفيوم، بأن قام المتهمين بقتل 7 من أبناء عمومتهم بسبب خلافات على أرض زراعية بينهم.