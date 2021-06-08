الثلاثاء 08 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

قبل إذاعته.. التفاصيل الكاملة لبيان الزمالك عن فرجاني ساسي

جريدة الدستور

تصدر اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، بيانًا، مساء اليوم، فيما يتعلق بالتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن.

وكشف مصدر داخل اللجنة المؤقتة عن تفاصيل البيان المنتظر صدوره مساء اليوم، مشيرًا إلى أن الإدارة ستشرح الموقف كاملًا فيما يتعلق بالمحاولات المستمرة وآخر عرض للاعب من جانب الإدارة لتجديد التعاقد معه بالإضافة إلى موقف ودور مهند عون وكيل فرجاني في المفاوضات.

التفاصيل..

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