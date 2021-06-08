المؤبد لعاطل والمشدد 15 سنة لزوجته بتهمة تسهيل الدعارة وترويج المخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على عاطل والمشدد ١٥ سنة على زوجته لاتهامهما بإدارة منزلهما لتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وتسهيل الدعارة والأعمال المنافية للآداب، في المرج.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج في ٢٠١٨، معلومات بتردد مجهولين على منزل في أطراف المنطقة في ساعات متأخرة من الليل، مستقلين دراجات بخارية، على الفور كلفت مباحث المرج بتشكيل فرق للاستعلام عن المنزل ومراقبته، وبالفعل تبين أن المنزل مملوك لعاطل يدعى (ف. م. ط)، ٤٣ سنة، وبالكشف عن هويته تبين أنه مسجل خطر وسابق اتهامه في عدد من قضايا تعاطي واتجار في المواد المخدرة.

وكشفت التحريات السرية أن المنزل يسكنه العاطل وزوجته تدعى (ز. ح. ج)، ٣٥ سنة، ربة منزل، ويتردد على المنزل في ساعات متأخرة من الليل بعض الأشخاص المجهولين مستقلين دراجات بخارية، فيقوم أحدهم بالذهاب إلى المنزل، ويمكث بداخله قرابة الـ١٥ دقيقة ثم يعود لأقرانه ويغادران وفي أحيان أخرى يتردد على المنزل رجل وسيدة ويظلان بالمنزل منذ ساعات متأخرة من الليل حتى الساعات الأولى من صبيحة اليوم التالي.

وحصلت قوة من مباحث قسم شرطة المرج على إذن من النيابة العامة لمداهمة المنزل وتفتيشه، وبالفعل حضرت قوة من المباحث واقتحمت المنزل، وعثر بداخله على ماكينة لكبس مخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة المعدة للبيع، وكذلك سلاح خرطوش محلي الصنع وعدد من الأعيرة النارية غير المرخصة، وبتفتيش إحدى الغرف عثر بداخلها على كمية من المشروبات الكحولية، والأقراص المنشطة جنسيًا، وكذلك تصادف وجود رجل وسيدة يمارسان الأعمال المنافية للآداب.

وألقي القبض على جميع المتواجدين داخل المنزل، وبسؤال صاحب المنزل في البداية أنكر صلته بالمضبوطات التي عثر عليها داخل المنزل، وبتضييق الخناق على زوجته انهارت، وأقرت بإدارة زوجها لتلك الأعمال الخارجة عن القانون والمنافية للآداب..

وبمواجهة الزوج باعترافات زوجته أقر بإدارة منزله لتصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، حيث يقوم بتلك الأعمال بمعاونة زوجته، التي تقوم باستقطاب الرجال والسيدات من راغبي المتعة الحرام للمنزل، ويقوم هو عن طريق معارفه السابقين من متعاطي المواد المخدرة بتوزيع المخدرات عليهم مقابل مبالغ مالية.

وعن السلاح والأعيرة التي عثر عليها، أقر المتهمان أنها للدفاع عن تجارتهما.