الأربعاء 09 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

اترك مسافة وابتعد عن الأماكن المغلقة.. روشتة لمصيف آمن في زمن كورونا

كورونا
كورونا

مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزايدت رغبة المواطنين في الذهاب إلى المصايف والاستمتاع بالبحار، وهو ما دفع الدكتور محمد علام طبيب عزل النجيلة سابقًا بتوجيه عدة نصائح للمواطنين على صفحته الشخصية عبر فيسبوك ومنها:

- التزم بمسافة بينك وبين الناس وبالكمامات والتطهير.

- حافظ على نفسك وعلى أولادك فى السكن أو الفندق.

- الابتعاد عن أماكن الزحام مثل الملاهى والحفلات.

- اختر الجلوس في الكافيهات المفتوحة والمطاعم المفتوحة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بين (الترابيزات).

- حافظ فى الشاطئ على مسافة بينك وبين باقى المصيفين مع الذهاب مع الحرص على اختيار شاطئ مطبق التعليمات.

- عدم اختلاط الأطفال بغيرهم على شاطئ البحر.
 

ونصح علام المواطنين بالذهاب مع أسرهم ففط، وليس الذهاب مع أصدقائهم، منعًا للإصابة بالعدوى حيث إن الأسرة تعد آمنة بالنسبة للآخرين.

أمن مصر مستشفيات جلوس وزارة على

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